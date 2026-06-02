Conocida marca de autos RETIRA del mercado cerca de 100,000 vehículos por PROBLEMAS con bolsas de aire

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

EL fabricante ha iniciado un retiro masivo de vehículos en el mercado internacional luego de detectar fallas peligrosas en el sensor de peso del asiento delantero. Esta medida busca evitar despliegues involuntarios de los airbags, velando por la integridad física de sus usuarios en el mundo.

Alcance del problema y modelos afectados

El servicio técnico abarcará diversos modelos fabricados entre 2016 y 2026. Entre esos ejemplares de la marca Honda se encuentran:

Honda Accord

Civic

CR-V

Odyssey

Pilot

HR-V

Fit

Insight

Passport

Redgeline

Además también se encuentran algunos modelos de la marca Acura.

De acuerdo la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico (NHTSA), el desperfecto se debió por errores en la cadena de suministro, en donde algunos materiales que previenen accidentes muestran una rigidez excesiva. Este fallo técnico dejó con una cantidad de piezas fallidas que deja afectadas a múltiples lotes.

La llamada a revisión se debe a un error en el cálculo de fechas y datos de producción, lo que imposibilitó identificar inicialmente todos los números de serie afectados por estos componentes defectuosos propensos a sufrir grietas internas por causas ambientales adversas.

Mediante su página se puede consultar el modelo.

La empresa automotriz ha confirmado que, pese a la magnitud del fallo, no se registraron hasta el momento fallecidos o heridos. La campaña se da de manera totalmente preventiva para asegurar que todos los sensores instalados operen bajo los estándares internacionales de seguridad.

Protocolos de seguridad para propietarios

Los concesionarios oficiales han comenzado a notificar formalmente a los propietarios mediante correos electrónicos. El proceso de reparación es gratuito para todos los usuarios y consiste en el reemplazo total del sensor de peso por uno nuevo, fabricado con los materiales originales verificados.

Se sugiere a los conductores verificar si su unidad está incluida en la campaña accediendo a los portales oficiales. Para ello, es indispensable disponer del número de identificación del vehículo, conocido como VIN, que aparece detallado en la tarjeta de propiedad del automóvil.

Es fundamental actuar con prontitud para evitar complicaciones mecánicas futuras o riesgos innecesarios. Mantener el sistema de seguridad en óptimas condiciones garantiza un funcionamiento correcto de las bolsas de aire, priorizando siempre la protección total de los pasajeros y conductores durante cualquier desplazamiento cotidiano.

La revisión técnica por Honda sobre los fallos críticos en sus airbags y sensores garantiza la seguridad vehicular preventiva necesaria a través del retiro masivo de estas unidades con sus componentes defectuosos y asegurando la protección de los tripulantes con la reparación gratuita de los sistemas de detección de peso.