SISMO en Perú HOY, jueves 16 de julio: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del temblor registrado?

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo se registró en Perú. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro de este último movimiento telúrico que impactó a la población este jueves 16 de julio, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Perú reportado por el IGP

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Debido a esta preocupante situación, las autoridades de nuestro país mantienen constante monitoreo sobre las actividades sísmicas que se puedan registrar en territorio peruano.

En esta oportunidad, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 4.3 fue registrado durante la madrugada de este jueves 16 de julio, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 04:45 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 92 kilómetros al sur este de Ica.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0453

Fecha y Hora Local: 16/07/2026,04:46:52

Magnitud: 4.3

Profundidad: 32 km

Latitud: -14.80

Longitud: -76.12

Intensidad: III Ica

Referencia: 92 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/pWB0EmyjFL — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 16, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0453, el evento tuvo una profundidad de 32 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -14.80 y longitud -76.12. La intensidad registrada fue de nivel III en la escala de Mercalli, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera significativa por algunos habitantes de la zona.

Reporte del boletín informativo sísmico nacional

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú detalló que este tipo de avisos permite conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores en el país.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.3 ocurrido a 92 km al SO de Ica, Ica - Ica. pic.twitter.com/pJOdmVDlDr — COEN - INDECI (@COENPeru) July 16, 2026

La reciente publicación reportada en la madrugada en Ica se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional.

Por esta razón, los especialistas señalan que la ocurrencia de sismos de baja magnitud forma parte del comportamiento natural de la dinámica interna de la Tierra que se precibe en el país.

Prepararse para un nuevo sismo es una responsabilidad compartida que ayuda a disminuir los riesgos y prevenir pérdidas. Por eso, es fundamental conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del reportados por el IGP en Ica, además de mantener actualizado el plan de emergencia familiar y contar con una mochila de emergencia.