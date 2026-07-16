Áncash: Encuentran carpas de peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras más de 48 horas desde la desaparición de los tres montañistas peruanos en el nevado Huascarán, sus familiares informaron que los equipos de rescate lograron localizar las carpas de Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas.

Rescatistas dedicados a la búsqueda encontraron las carpas de los montañistas

Desde Huaraz se ha hecho una masiva colaboración para poder ubicar a los jóvenes que desaparecieron mientras ascendían entre el campamento base 1 y 2. Lo que se sabe hasta el momento es que, presuntamente habrían presenciado una fuerte tormenta que los sorprendió y se les provocó complicaciones para continuar el trayecto.

Asimismo, familiares señalaron que llevan más de 48 horas desaparecidos y que hasta el momento dos helicópteros han llegado para apoyar en la búsqueda junto a 8 comandos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Con la ayuda de más de 40 rescatistas, se han llevado a cabo labores de búsqueda para encontrar a los peruanos desaparecidos.

Según lo reportado por los familiares que participan en su búsqueda, las pertenencias de los desaparecidos, como las carpas y otros elementos necesarios para la travesía, fueron encontradas en el campamento 1. Sin embargo, no existe ningún rastro de ellos.

Esta situación se habría producido porque, para ascender a la montaña, los alpinistas no pueden cargar un peso significativo que dificulte el recorrido. Por ello, presuntamente, solo habrían llevado una casaca para el frío y una bolsa de dormir.

Dicho escenario genera gran preocupación entre los familiares de los desaparecidos, ya que, con el paso de los días, permanecen sin acceso a artículos de primera necesidad. Además, comentaron que el helicóptero destinado a las labores de búsqueda demoró en llegar, aunque aseguraron que mantienen la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos.

Montañistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán

El aviso se dio a conocer luego que uno de ellos, Alejandro Ugarte se comunicara con su novia para decirle la situación de riesgo en la que se encontraban al haber perdido el rumbo en la travesía.

Como parte de esta comunicación, el ciudadano solicitó que se envíen drones y helicópteros para que puedan dar con su ubicación.

Hasta el momento, las labores de búsqueda continúan con el objetivo de dar con el paradero de los tres jóvenes montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán. Su desaparición fue reportada el pasado 15 de julio y, desde entonces, los equipos de rescate mantienen las operaciones en la zona.