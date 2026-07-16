VES: Policía abate a delincuente y captura a otro tras feroz persecución por robo de vehículo

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un delincuente fue abatido por efectivos de la Policía Nacional del Perú durante una persecución que terminó en un enfrentamiento armado en la intersección de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Pastor Sevilla, en Villa El Salvador. El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche, luego de que un vehículo sospechoso fuera seguido por agentes del Grupo Halcones desde la avenida Pumacahua.

Capturan un delincuente y abaten a otro

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil de color negro era perseguido por los policías cuando llegó al citado cruce. En ese punto, personal de Serenazgo acudió en apoyo de la intervención y bloqueó la vía para impedir la fuga de los ocupantes. Sin embargo, los presuntos delincuentes respondieron abriendo fuego contra los efectivos policiales y los serenos, lo que originó un intenso intercambio de disparos.

Como resultado del enfrentamiento, un sereno sufrió una herida superficial tras ser alcanzado por un roce de bala. El trabajador municipal fue trasladado a un centro de salud y posteriormente dado de alta. En tanto, uno de los presuntos delincuentes murió tras ser abatido por agentes del Grupo Halcones, mientras que su cómplice logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador, Manuel Ramírez Ortiz, explicó cómo se desarrolló la intervención. "Nuestras cámaras detectaron el seguimiento de los Halcones a un vehículo sospechoso. Albert, este hecho se activó nuestro sistema de alarma, de tal manera que nuestros vehículos están en el alcance en apoyo a la Policía. Se ha hecho el cierre de este lugar y el delincuente sale a hacer disparos y hace un roce al conductor en la pierna ".

🔴🔵 VES: Policía abate a un delincuente y captura a otro: delincuentes eran perseguidos tras el robo de un vehículo.



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Asimismo, la autoridad confirmó los daños ocasionados durante la balacera y el saldo del operativo. "Hay dos vehículos que han sido impactados por las balas, y hubiera sido lamentable que caiga sobre otro sereno. Uno está herido y fue evacuado al Hospital de Emergencia. Sobre los delincuentes, uno ha fallecido y el otro se dio a la fuga", expresó. En la zona permanecen peritos de Criminalística realizando las diligencias, mientras se espera la llegada del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, para brindar mayores detalles sobre el caso.

De esta manera, el operativo culminó con un delincuente fallecido y otro prófugo, mientras la Policía continúa con las investigaciones para determinar la identidad de los involucrados. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el robo del vehículo y el enfrentamiento armado ocurrido en Villa El Salvador, donde también resultó afectado un trabajador de Serenazgo.