Ataque armado en el Callao: disparan hasta 8 veces contra combi y dejan a conductor gravemente herido

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conductor de transporte público fue atacado a balazos cuando iniciaba su jornada laboral en el Callao. El hecho ocurrió a pocos metros de un juzgado de paz y una parroquia, mientras transportistas confirmaron que continúan pagando cupos a bandas criminales para intentar evitar nuevos atentados.

La violencia vinculada a las extorsiones contra empresas de transporte volvió a golpear al Callao. Un conductor de combi fue atacado a balazos la mañana de este miércoles cuando se disponía a iniciar su jornada laboral, en un atentado que ha generado preocupación entre vecinos y trabajadores del sector, quienes denuncian que continúan siendo blanco de organizaciones criminales.

Nuevo ataque armado en el Callao

El ataque ocurrió alrededor de las 5:15 de la mañana en la avenida La Alameda, con dirección a la avenida Santa Rosa. La víctima, identificada como Néstor Eduardo Quintero Hernández, había retirado su unidad de una cochera ubicada en un local comunal.

Tras estacionarse para cerrar el portón del establecimiento, volvió a subir al vehículo, momento en el que fue interceptado por un sujeto que llegó a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar, el delincuente disparó hasta ocho veces contra el conductor antes de escapar. Quintero Hernández quedó gravemente herido y fue auxiliado por personas que se encontraban en el local comunal, siendo trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece en recuperación.

jeros siguen expuestos a una violencia que, pese a los operativos policiales, continúa afectando el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

#Callao #ataque ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵 Un nuevo atentado al transporte se registró en el Callao. Un conductor de combi recibió hasta ocho disparos tras un ataque armado a manos de un sujeto en motocicleta quedando gravemente herido. La empresa de transporte ya había sido víctima de extorsión. #exitosanoticias

Extorsiones mantienen en alerta al transporte público

El atentado vuelve a poner en evidencia la grave situación que enfrentan las empresas de transporte que cubren la ruta entre el Callao y Lima. Según se conoció durante las diligencias policiales, los transportistas de esta empresa ya habían sido víctimas de ataques extorsivos en anteriores oportunidades.

Además, una persona vinculada a la empresa confirmó que actualmente vienen realizando pagos de cupos para evitar nuevos atentados. Incluso, señaló que el dinero sería entregado a por lo menos dos organizaciones criminales distintas, reflejando el nivel de presión que afronta este sector para poder continuar operando.

Vecinos exigen mayor seguridad

El ataque ocurrió en una zona altamente transitada y rodeada de instituciones públicas. A pocos metros del lugar funcionan un juzgado de paz del Poder Judicial y la parroquia Nuestra Señora del Rosario, situación que incrementó la preocupación entre los vecinos, quienes cuestionan la inseguridad en el distrito.

Tras el atentado, peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes para recoger evidencias. Horas después, la zona fue liberada y el tránsito vehicular volvió a la normalidad, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar al responsable del ataque.

En conclusión, este nuevo atentado evidencia que las extorsiones contra el transporte público continúan siendo una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana en el Callao. Mientras los responsables permanecen impunes, conductores y pasa