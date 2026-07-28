Misa y Te Deum 2026: busto del Papa León XIV aparece en la Catedral de Lima

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la celebración de la Misa Solemne y Te Deum por Fiestas Patrias, realizada en la Catedral de Lima, el busto del sumo pontífice León XIV, primer papa de nacionalidad peruana, tuvo una presencia destacada como parte de la ceremonia religiosa.

La imagen del Santo Padre acompañó este tradicional acto litúrgico, que reunió a autoridades civiles, religiosas y representantes de distintas instituciones del país.

La creación de la obra

El busto fue diseñado y elaborado por el escultor peruano Raúl Efraín Franco Ochoa, siendo esta la primera escultura del mundo creada en su honor. La idea se gestó el 8 de mayo, día en que el Papa León XIV apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro tras su elección como el 267.º pontífice de la Iglesia católica.

Al no disponer del Pontífice en persona, el artista recolectó una gran cantidad de fotografías de alta resolución y videos de sus primeras apariciones públicas para estudiar sus expresiones de perfil y de frente. Fue esculpida inicialmente a mano utilizando arcilla como material base para capturar el realismo de los rasgos faciales.

Escultor peruano, Raúl Efraín Franco Ochoa, fue el encargado de la elaboración del busto

Primera aparición al público

La obra terminada se presentó oficialmente el 29 de junio de 2025, en el marco de las celebraciones del Día del Papa. La revelación fue a cargo del cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, en la Catedral de nuestra capital.

La pieza fue colocada de forma simbólica junto a la mesa del bufé, llamando la atención de las autoridades eclesiásticas y fieles asistentes.

Vínculo especial con el Perú

Sin duda, este reconocimiento también tiene que ver con su nacionalidad peruana. Pues, el sacerdote y misionero estadounidense Robert Francis Prevost Martínez, duró más de una década antes de sumir cargos de alcance global.

Llegó al país en 1985, apenas tres años después de su ordenación sacerdotal en Roma. Su labor en territorio peruano marcó su visión pastoral y cercanía con las poblaciones vulnerables.

Sus destinos pastorales incluyeron ciudades como Chulucanas, Trujillo, Iquitos y Apurímac, donde desarrolló labores en zonas rurales, asumió la dirección de diversos proyectos sociales y religiosos, además de participar en la fundación de nuevas parroquias al servicio de las comunidades locales.

Papa Leon XIV, como misionero, en un almuerzo en Chulucanas

Durante la celebración de la Misa Solemne y Te Deum por Fiestas Patrias, realizada en la Catedral de Lima, el busto en homenaje al Papa León XIV, primer papa de nacionalidad peruana, tuvo una presencia destacada como parte de la ceremonia religiosa.

La imagen del sumo pontífice acompañó esta tradicional misa que reunió a autoridades civiles, representantes de la Iglesia y diversas instituciones del países en el marco de las actividades oficiales por la celebración nacional.