BCR emite moneda conmemorativa por los 150 años de la Universidad Nacional de Ingeniería

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Banco Central de Reserva (BCR) pone hoy en circulación una moneda de plata conmemorativa del 150 aniversario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Mediante Circular N° 0018-2026-BCRP, publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Moneda de edición limitada

La pieza, elaborada en plata y de curso legal, fue emitida como parte de las actividades que reconocen la trayectoria de esta casa de estudios en la formación de profesionales que han contribuido al desarrollo nacional.

La moneda es de curso legal y presenta las siguientes características:

Denominación: S/ 1

Aleación: Plata 0,925

Peso fino: ½ onza troy

Diámetro: 33 mm

Calidad: Proof

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2026

Emisión máxima: 5,000 unidades

Además, el BCR informó que solo se producirán 5.000 ejemplares, por lo que se trata de una edición limitada dirigida tanto a coleccionistas como a quienes buscan conservar un recuerdo del aniversario de la UNI.

En el anverso figura el Escudo de Armas del Perú junto con la inscripción "Banco Central de Reserva del Perú", el año de acuñación y la denominación "Un Sol". Mientras tanto, el reverso muestra el histórico Pabellón Central de la UNI, acompañado del texto "150 Años", donde el número cero ha sido representado mediante una rueda de engranaje, símbolo de la ingeniería y la innovación. También incorpora el escudo institucional de la universidad.

La moneda podrá adquirirse inicialmente por S/ 149 a través de la tienda virtual del Banco Central, aunque el precio podría variar dependiendo de las cotizaciones internacionales de la plata, como ocurre con otras emisiones conmemorativas del ente emisor.

Un reconocimiento a la historia de la UNI

El Banco Central destacó que la UNI ha desempeñado un papel clave en el desarrollo del país desde su fundación. La UNI fue fundada en 1876 por el ingeniero polaco, nacionalizado peruano, Eduardo Juan de Habich, como la Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas, posteriormente denominada Escuela de Ingenieros del Perú y hoy Universidad Nacional de Ingeniería.

A lo largo de sus 150 años de historia, sus egresados han liderado importantes proyectos de infraestructura, energía, minería, telecomunicaciones, vivienda, innovación tecnológica y sostenibilidad, consolidando a la universidad como un referente de la educación superior peruana.

Esta nueva moneda conmemorativa no solo representa un objeto de colección, sino también un reconocimiento al legado de una institución que ha marcado el desarrollo científico y tecnológico del Perú. Con una emisión limitada y un diseño cuidadosamente elaborado, la pieza busca preservar en la memoria nacional los 150 años de aporte de la Universidad Nacional de Ingeniería.