Jackson Mora: Empresario fue trasladado a penal de Ancón para cumplir prisión preventiva por 15 meses

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la noche del miércoles 15 de julio, el INPE dio a conocer a través de sus canales oficiales que el empresario Jackson Mora iba a ser trasladado al establecimiento penitenciario de Ancón, luego que se dictara la orden de 15 meses de prisión preventiva por presunto fraude informático.

Jackson Mora fue trasladado a penal de Ancón para cumplir prisión preventiva

Por medio de la cuenta oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) difundió el traslado del empresario y exesposo de Tilsa Lozano, Jackson Mora al penal de Ancón. Esta medida fue tomada luego que se le impusiera 15 meses de prisión preventiva por el delito en el que esta involucrado por presunto fraude informático.

"En cumplimiento a lo dispuesto por el Poder Judicial, el interno Jackson Mora Rodríguez procesado por el presunto delito de fraude informático, ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Ancón I", publicó el INPE.

#INPEInforma | En cumplimiento a lo dispuesto por el Poder Judicial, el interno Jackson Mora Rodríguez procesado por el presunto delito de fraude informático, ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Ancón I. pic.twitter.com/z7Z1cUg0Gy — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) July 16, 2026

Presunto delito por fraude informático

De acuerdo a los cargos que se le imputan, el exboxeador estaría involucrado con la red criminal "Los arquitectos del fraude", investigada por desviar de forma ilegal por medio de transferencias casi 10 millones de soles de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha

Los otros ocho involucrados que pertenecerían a esta estructura criminal mediante la red "Los arquitectos del fraude" son:

César A. Nepo Zolla

Daniel J. Mesones Mazzini

Giovani J. Torrico Mugaburu

Fabia C. Reyes Salas

Roy L. Chauca Tantaleán

Fiorella M. Gallo Roncalla

Máximo S. Ojeda Cisneros

Álvaro A. Vacacela Guerrero

Todos ellos, incluido Jackson Mora, habrían desviado aproximadamente S/ 9.9 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

La decisión de aplicar la prisión preventiva contra Jackson Mora fue tomada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, instancia que tomó en cuenta todos los documentos de convicción presentados por el Ministerio Público respecto al caso.

Siguiendo esa línea, el magistrado a cargo determinó que la medida es necesaria y proporcional, considerando que existe un riesgo real de que los implicados puedan entorpecer el avance de las diligencias judiciales.

Finalmente, la medida tomada por el INPE para que el empresario Jackson Mora fuera trasladado al penal de Ancón a cumplir 15 meses de prisión preventiva por el presunto delito de fraude informático supone una medida correspondiente dada la gravedad de lo que se imputa al estar involucrado en una red criminal que ha actuado en contra de la Municipalidad de Chincha.