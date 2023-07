Escoge la fruta que más te guste y conoce aspectos ocultos de tu personalidad

20/07/2023 / Exitosa Noticias / Amenidades

Aunque no lo creas la fruta que más te gusta denota implícitamente algunos rasgos ocultos de tu personalidad. Si quieres saber qué hay detrás de la que es de tu preferencia, continúa leyendo esta nota.

1. Naranja

Si te gustan las naranjas tienes un alto sentido de la paciencia y voluntad por hacer las cosas. Te gusta ir a paso lento pero seguro y te muestras presto a hacerle frente a las dificultades o los retos. En cuanto a tu forma de ser, puedes ser un poco tímido(a), pero eres una persona en quien se puede confiar y contar en situaciones complicadas. En el caso de las relaciones de pareja eres muy selectivo(a). Tratas de evitar los conflictos y apuestas por el diálogo.

2. Sandía

Si te encantan las sandías probablemente no eres tan constante en tus decisiones, muchos de tus proyectos pueden quedar inconclusos por tu dejadez. Sin embargo, eres de las personas que no pierde la alegría y el entusiasmo. Algunos te pueden señalar como superficial, pero "depende del cristal con el que se le mire". Entre tus aficiones se encuentran la música, los viajes, los deportes, la moda, etc. ¡Un artista y hedonista en potencia!

3. Plátano

Si te interesan los plátanos eres de las personas más extrovertidas, simpáticas, cálidas y gentiles. Sin embargo, te gusta disponer de tu espacio privado y personal sobre todo lo demás. Valoras el conocimiento y te encantan los diálogos a profundidad con personas que comparten lo mismo contigo. Te gusta la independencia en varios aspectos de tu vida: en lo laboral, social, económico y en tu relación (espacio propio dentro de tu noviazgo).

4. Fresa

Si prefieres las fresas tienes un alto sentido de humanidad. Ofreces ayuda a quien lo necesita sin esperar nada a cambio y, en especial, a los que más sufren. Por lo general, eres una persona empática, altamente emocional y creativa. Cuentas con muchas habilidades para desenvolverte en lo social. Algunos te consideran romántico(a) y crees en el compromiso.

5. Limón

Si gustas del limón cabe la posibilidad que eres de las personas con carácter fuerte que siempre para a la defensiva de sus ideales. Se caracteriza por no quedarse callado y decir sus puntos de vista frente a la crítica. Normalmente los que te rodean tienen el concepto de que eres una persona fuerte, valiente y, sobre todo, justo(a).

6. Manzana

Si te encantan las manzanas tienes un carácter impulsivo, abierto y extravagante. Te gusta ser el centro de atención, y posiblemente eres susceptible a caer en los deseos pasionales que se te presenten (por la figura bíblica de la fruta y el pecado). Eres conocido también como alguien temperamental, buen líder y organizado. Tomas decisiones con rapidez y disfrutas de viajar. Eres de las personas que vives con intensidad.

De esta manera, gracias a la fruta que escogiste comprendes algunos rasgos ocultas de tu personalidad que quizá desconocías pero que te definen muy bien.