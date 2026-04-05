Domingo de Pascua: ¿Por qué se asocia la fecha con huevos de chocolate y un conejo?

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

El Domingo de Pascua marca el final de la Semana Santa y conmemora la Resurrección de Jesús, siendo uno de los momentos más significativos para la tradición cristiana. Sin embargo, más allá de su dimensión religiosa, la fecha se ha convertido también en una celebración cultural que mezcla rituales antiguos con costumbres modernas, donde los protagonistas son los huevos de chocolate y el conejo.

Una tradición que viajó siglos

La asociación de la Pascua con estos símbolos no es reciente. En la Edad Media, los huevos se convirtieron en un elemento central porque durante la Cuaresma (tiempo de preparación de 40 días antes de Semana Santa) estaba prohibido consumirlos al asociarlos como derivados de la carne.

Durante ese lapso, las personas optaban por coser los huevos, cubrirlos de cera y decorarlos para diferenciarlos de los frescos recién puestos. Al llegar la Pascua, la penitencia de no consumirlos se acababa, y se regalaban como símbolo de nueva vida, reforzando así la idea del renacimiento y resurrección.

Comer huevo estaba prohibido durante la Cuaresma en la Edad Media. Al llegar la pascua, se celebraba su vuelta al consumo.

El conejo, por su parte, no tiene un origen oficial que lo asocie con la fecha; existen versiones que señalan que, tras abrirse el sepulcro de Jesús, este animal, que se encontraba encerrado, habría sido lo primero en salir y con ello, el que daba la noticia de la resurrección.

Sin embargo, otro sugieren que la imagen del conejo tiene raíces en las tradiciones germánicas del siglo XVII. En regiones como Alsacia y Alemania, se hablaba de una liebre que traía huevos a los niños durante la Pascua. El animal fue asociado con la fertilidad y la primavera, convirtiéndose en un símbolo de abundancia y esperanza.

Del huevo real al de chocolate

La transformación de los huevos en dulces llegó recién en el siglo XIX, cuando chocolateros franceses e ingleses perfeccionaron técnicas para moldear el cacao y darle forma de huevo. El avance permitió que se popularizaran como regalo de Pascua, primero en Europa y luego en América. Así, el huevo pasó de ser un alimento prohibido en Cuaresma a convertirse en un símbolo de celebración y dulzura.

La combinación de las tradiciones y la creatividad de los confiteros dieron como resultado que huevo y conejos sean también parte de la fecha.

La figura del conejo se consolidó en el siglo XX, cuando la industria confitera y el marketing lo convirtieron en el personaje encargado de "repartir" los huevos de chocolate. Al igual que Papá Noel en Navidad, el conejo de Pascua se transformó en un ícono infantil que refuerza la ilusión y la alegría de la fecha.

La relación entre la Pascua, los huevos y el conejo es el resultado de siglos de evolución cultural: desde prácticas medievales y relatos germánicos hasta la influencia de la industria chocolatera moderna. Una mezcla de fe, historia y costumbre que explica por qué, cada Domingo de Pascua, millones de personas en el mundo celebran con dulces y símbolos que evocan vida nueva y esperanza.