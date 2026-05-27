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Tensión en el exterior

Conocido streamer peruano protagoniza pelea DURANTE una transmisión en vivo en Japón

Un incidente desató una agresión física contra otro influencer durante una transmisión en vivo desde Japón, provocando un impacto viral inmediato tras la tensa pelea captada en un restaurante que indignó a miles.

El influencer protagonizó una bochornosa situación.
El influencer protagonizó una bochornosa situación. (Composición Exitosa)

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 27/05/2026

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El incidente ocurrió en un restaurante japonés, donde una broma sobre el hijo del agresor provocó una reacción impulsiva, terminando con golpes físicos contra el influencer Bebote que fue captada por cámaras y se viralizó rápidamente en plataformas digitales.

Conflicto inesperado en plena transmisión

La situación entre ambos creadores de contenido cambió drásticamente mientras conversaban en el local. Un comentario puntual de Bebote desató la ira inmediata de Kingteka, quien advirtió sobre la escalada del conflicto segundos antes de pasar a la agresión física frente a los comensales.

La situación se hizo tensa luego de que Kingteka reaccione de forma impulsiva tras recibir el comentario de su comentario. Tras ello, los seguidores que miraban la transmisión quedaron impactados, luego de ver como una situación tranquila terminó en un enfrentamiento físico. 

"Te voy a pegar, hermano", amenazó el streamer.

Según se explica en el video que viene circulando en redes sociales, la incomodidad surgió tras la aparente burla al hijo de Kingteka. Esta situación tensa llamó la atención de miles de usuarios, quienes no pudieron ocultar su molestia luego de que ocurriera en el extranjero

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La difusión de estas imágenes ha generado múltiples críticas sobre el comportamiento de los personajes involucrados en la escena. La audiencia se ha dividido notablemente, cuestionando si este tipo de acciones deben ser normalizadas en el entorno competitivo de las transmisiones en vivo actuales.

Disculpas y repercusiones del incidente

Tras el altercado, el ambiente en la transmisión cambió completamente, dejando a los espectadores sorprendidos por la rapidez del evento. Bebote intentó calmar la situación explicando que no conocía el tema, asegurando que jamás habría dicho algo ofensivo de haber estado informado anteriormente.

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"No lo sabía, mano. Si no, no te hubiera dicho", se explicó.

El video generó una ola de comentarios en plataformas digitales, donde se cuestiona el límite entre el entretenimiento y el respeto personal. El alcance global de este suceso ha provocado diversas opiniones sobre la conducta de los streamers en espacios públicos fuera de casa.

Hasta la fecha, ninguno de los involucrados ha brindado un pronunciamiento oficial detallado sobre lo ocurrido. El video del enfrentamiento entre los influencer continúa siendo tendencia, manteniendo a la audiencia pendiente de cualquier aclaración pública adicional sobre este polémico suceso ocurrido en el país nippon.

El incidente donde Kingteka golpea a su colega tras broma sobre su hijo durante una transmisión en vivo, refleja cómo los límites en el contenido digital pueden causar conflictos graves, generando un gran impacto mediático tras la agresión registrada en las redes sociales.

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