Chofer causa polémica tras pedir a pasajero que use audífonos para escuchar música en el bus

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El chofer de un transporte público causó polémica en redes sociales tras revelarse de que pidió a uno de sus pasajeros que bajara el volumen de su música o usara audífonos. El caso se volvió viral y obtuvo cientos de reacciones.

Chofer y su inesperado pedido a pasajero en transporte público

Un caso se ha vuelto viral en las redes sociales. Pues bien, de acuerdo a un material audiovisual difundido en Instagram, se evidencia el preciso momento en que el chofer de transporte público de la línea 'Este es Mi Bus' circula tranquilamente por la pista hasta que de pronto un hombre sube y se acomoda en el vehículo.

El sujeto, tras sentarse, decide colocar a alto volumen su música en el pequeño parlante que lleva dentro de una mochila. Esto comenzó a generar la incomodidad de otros pasajeros que iban a bordo del bus, ya que muchos preferían viajar tranquilos y sin tanto escándalo; por lo cual, el conductor decide tener la unidad y acercarse hasta donde se encontraba el hombre.

"Hola, buenas tardes, ¿cómo está?", indicó en un inicio el chofer, mientras tanto el sujeto quedó sorprendido al ser abordado por el operador del servicio de transporte público en Colombia.

Pidió bajar la música por respeto al resto de pasajeros

Rápidamente, con un tono amable, le pide al pasajero poder bajar el volumen o en todo caso, usar audífonos para escuchar su música, alegando que el fuerte sonido incomodaba al resto de personas que viajaban junto a él. Asimismo, le recordó que hay normas de convivencia que debería aprender a respetar para un viaje armonioso y tranquilo.

"Te pido muy amablemente que te coloques audífonos o lo apagues. Estás en un transporte público", exclamó el conductor, a lo cual, el pasajero solo quedó atónito y asintió con la cabeza, dejando en claro que haría caso al pedido.

Tras lograr su objetivo, el chofer regresó a su lugar sin dejar de grabar con su celular el momento de la confrontación. Seguidamente, siguió el recorrido del bus hasta su destino final.

Reacción al video en redes sociales: ¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios. Algunos usuarios en redes sociales no tardaron en cuestionar al conductor por no dejar que el hombre escuche su música, alegando que otros choferes "hacen más bulla" al manejar.

Por otro lado, otras personas aplaudieron al chofer por su accionar, alegando que la contaminación acústica en los transportes es una falta de respeto sistemática y que ya es hora de que se apliquen normas estrictas de convivencia.

Muy bien el chófer y el señor creo también porque entendió a la primera", "cuando los autobuses tienen a veces música full música, y nadie dice nada por qué ellos son los del transporte, este mundo está cada día para abajo", "ojalá así fuera en todos lugares públicos incluyendo playas, parques y espacios abiertos", fueron algunos de los comentarios.

Es así como en las últimas horas, un chofer de transporte público se convirtió en el centro de una enorme polémica tras tomar una decisión que dividió de inmediato a los usuarios: le exigió a un pasajero que bajara el volumen de su música o, en su defecto, se colocara audífonos.