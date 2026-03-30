Actualización datos en el DNI: ¿Qué se necesita para cambiar la firma? Esto señala el Reniec

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Amenidades

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) facilita actualmente la actualización de datos en el Documento Nacional de Identidad (DNI) mediante diversas gestiones administrativas.

Entre los trámites más relevantes destaca la modificación de la firma, un elemento de seguridad personal que ahora puede gestionarse a través de procesos guiados y ordenados en las plataformas oficiales de la institución.

Tramite de modificación de firma

El sistema implementado permite a los usuarios completar los pasos necesarios para la modificación de información de manera eficiente. Una de las ventajas principales es la posibilidad de verificar el estado del trámite en tiempo real, lo que optimiza el tiempo del ciudadano y reduce la afluencia en las agencias.

Asimismo, el Reniec ofrece soporte en línea para absolver consultas técnicas durante el procedimiento, garantizando que el registro de la nueva rúbrica cumpla con los estándares de seguridad requeridos.

¿Qué debo presentar para cambiar mi firma en mi DNI?

Recibo de pago del Banco de la Nación por un monto de S/ 30.00 (por derecho a trámite) y llevar su recibo de pago impreso.

En uno de los centros de atención del Reniec, debe tomarse una foto de manera gratuita (captura en vivo). Si la agencia no contara con el servicio de fotografía gratuita, debe llevar una foto actual, impresa, tamaño pasaporte, sin marco, no porosa, a color, con fondo blanco, de frente, con el rostro y orejas descubiertos, sin sonreír, sin lentes, sin retoques y sin prendas en la cabeza.

Firmar el formato de su trámite, el cual le entregará el registrador del Reniec.

Al llenar el formulario, firmar de la nueva forma que desee.

¿Puedo recoger mi DNI en un una oficina distinta a donde fue tramitado?

Estos son los requisitos para recoger tu DNI en una oficina distinta:

Verifica que tu DNI esté al 100 % aquí: consulta de estado de trámite.

Paga S/5.00 con el código 02143 en el Banco de la Nación o www.pagalo.pe.

en el Banco de la Nación o www.pagalo.pe. Acude a la agencia recogeras tu DNI y sigue las indicaciones que te darán.

No aplica para DNI tramitado vía web.

La digitalización de los servicios del Reniec representa un avance significativo en la atención al ciudadano, permitiendo que el cambio de firma en el DNI sea un proceso simplificado y seguro.

La disponibilidad de soporte constante y el monitoreo remoto aseguran que cada usuario logre actualizar su documento con éxito, fortaleciendo la confianza en el sistema de identificación nacional.