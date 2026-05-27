Jazmín Pinedo gana juicio a Latina y recibirá millonaria compensación: "Ha sido una lucha bastante dura"

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora Jazmín Pinedo tiene razones de sobra para estar feliz tras haber recibido una gran noticia. La popular 'Chinita' le ganó el juicio que venía sosteniendo con Latina por lo que recibirá una importante compensación económica tras cuatro largos años de proceso legal.

Jazmín Pinedo gana juicio a Latina y recibirá importante indemnización

Todo comenzó en el 2020 cuando la presentadora dejó el canal de Jesús María para integrar las filas de América TV. Antes de ello, la también exchica reality había sido la figura principal de programas como Los reyes del playback, Los 4 finalistas, Yo soy, Espectáculos de Latina y Mujeres al mando.

A partir de ahí, Jazmín Pinedo y Latina iniciaron un enfrentamiento el cual se formalizó legalmente en el 2022 con demandas de ambos lados. Desde ese año, ambas partes sostuvieron una larga batalla legal en la cual la conductora exigía el pago de una compensación por sus cuatro años laborando en esa casa televisora entre 2016 y 2020.

Por un lado, el canal 2 pedía que este pago se de en cuotas y en un plazo determinado de tiempo. Sin embargo, la presentadora rechazaba esta propuesta pidiendo que el abono sea en un solo pago y de inmediato.

Finalmente, el Poder Judicial falló a favor de la 'Chinita' por lo que Latina deberá realizar la transacción en una sola armada. El monto superaría los 600 mil soles por concepto de compensación por el tiempo trabajado.

Jazmín Pinedo pasó de Latina a América en plena pandemia.

Una larga lucha

Como era de esperarse, Jazmín Pinedo se pronunció en su bloque de espectáculos en América TV confirmó el fallo favorable. La actual figura del canal de Santa Beatriz se mostró conforme, pero también agregó que aún hay cuestiones que tienen que resolverse.

"Ya es de conocimiento público que le gané un juicio a la empresa para la que yo trabajé en algún momento y sí, voy a referirme al tema. Pero todavía cuando todo acabe realmente para mí, porque si bien he ganado este primer proceso, todavía hay algunas cosas que tienen que solucionarse", indicó.

Sin embargo, también señaló que han sido largos años de enfrentamiento judicial el cual afectó su salud y la de su familia. También aseguró que a su debido momento contará todos los detalles de como se dieron las cosas en este litigio.

"Ha sido una lucha bastante dura para mí durante muchísimos años. Voy a hablar en su momento cuando esto termine oficialmente para mí, que es algo que quiero muchísimo, porque no solamente ha afectado mi situación económica, la situación de mi familia, sino también mi salud", finalizó.

En resumen, Jazmín Pinedo ganó el juicio a Latina luego de 4 años por lo que recibirá cerca de 600 mil soles de indemnización económica.