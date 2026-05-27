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Apoya el vínculo

Korina Rivadeneira habla tras declaraciones de Paloma Fiuza sobre Mario Hart: "Todo lo que diga está bien"

Por medio de una entrevista, Korina Rivadeneira fue consultada por las recientes declaraciones de Paloma Fiuza sobre su cercanía con Mario Hart y ella se mostró con una actitud alentadora.

Korina Rivadeneira reacciona a las declaraciones de Paloma Fiuza
Korina Rivadeneira reacciona a las declaraciones de Paloma Fiuza (Composición Exitosa)

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 27/05/2026

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Tras conocerse las declaraciones de la modelo Paloma Fiuza en el programa de streaming en el que revelaba que le gustaba Mario Hart, la aún esposa del exchico reality, Korina Rivadeneira brindó declaraciones apoyando el posible vínculo entre ambos.

Korina comenta sobre las declaraciones de Paloma Fiuza

Luego de los comentarios realizados por la modelo brasilera, la madre de los hijos de Mario Hart brindó una corta entrevista en la que da su opinión sobre las especulaciones que vienen suscitándose entre el exchico reality y Paloma Fiuza.

"Amo a Paloma Fiuza, lo que diga está bien, todo lo que diga está bien. Ella es divertidísima, sobre todo para contar chistes. Paloma Fiuza es mi amiga, sea lo que sea está bien, si viene de ella siempre va a ser con la mejor de las intenciones", expresó Korina Rivadeneira.

Estos comentarios ocurrieron en la conferencia de prensa del nuevo programa televisivo en el que participará la modelo venezolana. Además, por medio de las imágenes, Korina Rivadeneira deja en claro su punto de vista sobre las recientes especulaciones sobre una posible relación entre Mario Hart y Paloma Fiuza.

@josepastord #greenscreen Esto dijo Korina!!!😨💥Ig:josepastord💥 #korinarivadeneira #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

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Asimismo, la nueva integrante del programa de televisión, destacó con humor que hace poco se encontró con Paloma Fiuza y le hizo recordar lo que había mencionado en la plataforma de streaming a lo que la brasilera le respondió con risas.

"El otro día me la encontré y le dije, con que estás enamorada y ella se mató de risa, hemos jugado acerca de eso así que tranquilo por ahí", enfatizó la modelo venezolana.

¿Qué dijo Paloma Fiuza sobre Mario Hart?

Los comentarios de la modelo venezolana llegan en un momento clave a raíz de la polémica entrevista que tuvo Paloma Fiuza en el programa de streaming de María Pía Copello en el que expresó abiertamente su gusto por el exchico reality y que espera que pueda arreglar su situación. 

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Sin embargo, dicha confesión generó que se encendieran las alarmas de los medios de comunicación por la supuesta posibilidad de un futuro vínculo entre ambos.

En ese sentido, Korina Rivadeneira destacó que no tiene ningún inconveniente con estos mensajes difundidos, dado a que considera a Paloma Fiuza una amistad por tantos años en los que se conocen.

Finalmente, estas declaraciones afirman que la relación que estarían llevando la ex pareja luego de su superación, es un vínculo cercano por el bienestar en la crianza de los hijos que tienen en común.

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