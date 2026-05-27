Pablo Guede será operado de urgencia en Argentina y no estará en el cierre del Torneo Apertura ¿Qué pasó?

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los hinchas de Alianza Lima continúan saltando de alegría luego de obtener, tras varios años de sequía, la obtención del Torneo Apertura de la mano de Pablo Guede. Los blanquiazules supieron reponerse de un mal arranque de temporada y lograron sumar la cantidad de puntos necesario para sacarle ventaja al resto de equipos de la Liga 1.

Pablo Guede no estará en el cierre del Apertura

Sin embargo, a solo días de esta importante obtención, el entrenador íntimo sorprendió a más de uno al anunciar que no estará en el partido final de este campeonato ante FC Cajamarca por un insólito motivo. A través de un video en las redes sociales del club, el DT explicó los motivos de su ausencia acompañado de cuatro de sus dirigidos.

Junto a Alejandro Duarte, Renzo Garcés, Eryc Castillo y Fernando Gaibor, Pablo Guede comunicó que viajará a Argentina para someterse a una intervención quirúrgica que ya estaba programada y que venía postergando desde hace 90 días. Según precisó, el tema ya fue coordinado con el club por lo que recibió la autorización necesaria para regresar a su país natal.

"Estoy haciendo este video para informarles que no voy a poder estar en el partido contra FC Cajamarca. Llevo más de 90 días retrasando una intervención quirúrgica. Arreglé con el club y me la puedo hacer ahora para que los tiempos de recuperación me den bien para poder llegar a la pretemporada en óptimas condiciones", indicó.

𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐆𝐮𝐞𝐝𝐞 no estará en la banca para el partido en Cajamarca.



Más detalles aquí▶️ https://t.co/IlmFcQsS0U#AlianzaLima pic.twitter.com/iSwWjAIs8u — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 27, 2026

De acuerdo a lo expresado por el estratega íntimo, la idea de operarse por estos días se da para que cumpla con su proceso de recuperación y pueda volver a Lima en el tiempo justo para iniciar la pretemporada de medio año pensando en lo que será el Torneo Clausura.

"Quiero agradecerles a todos por su apoyo, por todo lo que hicimos en este semestre, sabemos que no alcanza por eso tomamos esta decisión", añadió.

¿Quién reemplazará a Guede en Cajamarca?

Ahora, el periodista Gerson Cuba de Ovación utilizó sus redes sociales para informar que el asistente técnico de Guede, Bryan Ángulo, será el encargado de la dirección técnica para el duelo del domingo acompañado por otro integrante del comando técnico, Emiliano Papa.

De esta manera, Pablo Guede anunció que viajará a Argentina para someterse a una intervención quirúrgica por lo que no estará en el partido final del Torneo Apertura donde Alianza Lima se medirá ante FC Cajamarca.