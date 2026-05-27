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Alerta en el altiplano

Puno: Indeci alerta activación de quebradas por continuación de lluvias moderadas

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci señaló que en las próximas horas se presentarán lluvias capaces de activar quebradas en la región Puno.

Alerta en Puno por posible activación de quebradas.
Alerta en Puno por posible activación de quebradas. Difusión

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 27/05/2026

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de activación de quebradas de hasta moderada intensidad para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso hoy.

¿Cuáles son las regiones bajo alerta?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan lluvias de hasta moderada intensidad en los provincias de Chucuito y Yunguyo en la región Puno, hasta la 1:00 p. m. del jueves 28 de mayo. Asimismo, el evento climatológico estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Es importante recordar que, en las últimas horas se registraron precipitaciones extremas (alerta roja) en la región del altiplano. En ese sentido, en varias localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m. se registraron nevadas, lo que causó alarma en la población puneña en las últimas horas. 

Cabe señalar que, el pasado 8 de mayo, el Gobierno amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en 581 distritos de 21 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

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INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

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Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.

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