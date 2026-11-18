18/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Zoológico Parque Natural de Pucallpa celebra el nacimiento de tres crías de ronsoco, también conocido como capibara, ocurrido el lunes 16 de noviembre. Los pequeños ejemplares fueron presentados este martes 17 de noviembre por el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, y ya se convirtieron en uno de los principales atractivos del recinto.

Tierno nacimiento en Pucallpa

Las tres crías nacieron en los ambientes destinados a esta especie amazónica dentro del zoológico. Durante su visita, el gobernador regional verificó las condiciones en las que se encuentran los recién nacidos y los demás ejemplares de ronsoco que alberga el establecimiento.

El nacimiento representa un nuevo acontecimiento dentro de las actividades de manejo de animales del Zoológico Parque Natural de Pucallpa, que cumple funciones de cuidado y protección de la fauna silvestre amazónica.

Atractivo para visitantes locales y extranjeros

Desde que se conoció la noticia, la zona destinada a los ronsocos se convirtió en uno de los principales atractivos del zoológico. Los visitantes que recorren las instalaciones muestran especial interés por observar a las crías y conocer más sobre esta especie.

El recinto alberga actualmente más de 900 animales de distintas especies, según informó el Gobierno Regional de Ucayali. Las autoridades destacaron los trabajos que se desarrollan para mejorar las condiciones de los animales y mantener espacios adecuados para su desarrollo.

Características del ronsoco

Los capibaras son considerados los roedores más grandes del mundo y habitan principalmente en zonas cercanas a ríos, lagunas y otros cuerpos de agua de Sudamérica. Se caracterizan por su comportamiento social y su capacidad para desplazarse tanto en tierra como en el agua.

Estas condiciones forman parte de las necesidades de manejo en cautiverio, por lo que el zoológico debe garantizar ambientes adecuados para su desarrollo y bienestar.

Esfuerzos por la fauna amazónica

El Gobierno Regional de Ucayali resaltó que el nacimiento de las tres crías fortalece el cuidado de la fauna silvestre y el trabajo del zoológico en la protección de especies amazónicas.

El establecimiento continúa recibiendo visitantes interesados en conocer las especies de la Amazonía, mientras las autoridades regionales impulsan acciones para mejorar las condiciones de los animales albergados.