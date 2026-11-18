18/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV volvió a mostrar el vínculo especial que mantiene con el Perú al estrenar una cruz pectoral durante la Audiencia General de este miércoles, apenas un día después de retornar de su viaje apostólico por Sudamérica.

La pieza fue entregada como obsequio por los obispos peruanos y representa un recuerdo de su paso por el país donde dedicó aproximadamente 20 años de su vida al servicio religioso, primero como misionero y posteriormente como obispo.

Una cruz que guarda reliquias de cinco santos peruanos

El accesorio fue elaborado en plata y nácar por Ilaria, una casa de joyería peruana que estuvo a cargo de materializar este diseño especial. Sin embargo, más allá de sus materiales y detalles ornamentales, el elemento más significativo se encuentra en su interior: la cruz contiene reliquias de cinco santos estrechamente relacionados con la historia de la Iglesia católica en el Perú.

Se trata de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías y San Francisco Solano. De esta manera, el obsequio reúne simbólicamente a cinco figuras fundamentales de la tradición religiosa peruana en una pieza que ahora acompaña al pontífice durante sus actividades públicas.

La incorporación de estas reliquias convierte a la cruz en un objeto de especial significado espiritual , pues representa la fe, la tradición y el legado religioso de un país con el que León XIV mantiene una conexión personal.

El diseño incluye detalles del escudo papal

La elaboración de la cruz también tomó en cuenta elementos relacionados con la identidad del papa León XIV. Su diseño incorpora detalles de su escudo de armas, entre ellos las borlas y el lirio florido, símbolos que forman parte de la representación heráldica del pontífice.

Asimismo, la parte posterior de la pieza presenta grabados de su escudo papal y del lema que acompañó su reciente visita al Perú: "Abramos el corazón". Esta frase fue uno de los mensajes centrales de su recorrido por territorio peruano y quedó plasmada en el obsequio como recuerdo de su encuentro con los fieles.

El regalo fue concebido como una muestra de cercanía entre el pontífice y la Iglesia peruana, especialmente después de una visita apostólica que permitió recordar los años que dedicó a su labor pastoral en el país.

La nueva cruz pectoral que luce León XIV no representa únicamente un accesorio religioso, sino un recuerdo de su historia personal con el Perú. A través de las reliquias de cinco santos, los materiales nacionales y el lema de su visita, el obsequio reúne elementos de la identidad espiritual peruana en una pieza que acompaña al papa en su misión como cabeza de la Iglesia católica.