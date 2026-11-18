18/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público solicitó 7 años y un mes de pena privativa de libertad para Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro. El requerimiento fiscal también contempla la suspensión definitiva de su licencia de conducir y el pago de 100 días multa.

Fiscalía solicita 7 años y un mes de prisión para Adrián Villar

De manera paralela, el Poder Judicial programó para este miércoles 18 de noviembre dos audiencias relacionadas con la situación legal del investigado. Ambas diligencias estarán a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima y se desarrollarán durante una misma jornada.

La primera audiencia tuvo la evaluación del pedido de cesación de prisión preventiva presentado por la defensa de Adrián Villar, que busca dejar sin efecto esta medida restrictiva de su libertad. Sin embargo, dicho requerimiento ha sido rechazado.

Por otro lado, la Fiscalía solicitó ampliar el plazo de prisión preventiva contra el investigado, cuya vigencia está próxima a vencer. Esta medida vence el próximo 25 de noviembre, por lo que el Ministerio Público busca que se prolongue para garantizar el desarrollo de las diligencias correspondientes al proceso judicial.

La audiencia para evaluar este último requerimiento fue programada para esta tarde. De esta manera, el juzgado deberá pronunciarse sobre la solicitud fiscal a pocos días de que concluya el plazo máximo de la medida coercitiva actualmente impuesta contra Adrián Villar.

#LoÚltimo Caso Lizeth Marzano: Poder Judicial rechaza pedido de cesación de prisión preventiva contra Adrián Villar. Además, el Ministerio Público pide siete años y un mes de cárcel Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/0OJ5dnonnN November 18, 2026

¿Qué pena solicita la Fiscalía para Adrián Villar?

De acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público, la suma de las penas propuestas por los delitos atribuidos a Adrián Alonso Villar Chirinos alcanza los 7 años y un mes de prisión.

Entre las sanciones contempladas figura una pena de cinco años de cárcel por el delito de homicidio culposo, además de la suspensión definitiva de la licencia de conducir. A ello se suma el pago de 100 días multa, cuyo monto asciende a S/ 941.

El caso se remonta al 17 de febrero de 2026, cuando Lizeth Marzano, reconocida deportista peruana, fue atropellada en San Isidro. Desde entonces, el proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales correspondientes por su fallecimiento.

Finalmente, las audiencia que esta pendiente para este miércoles serán determinante para definir la situación de la prisión preventiva de Adrián Villar, mientras continúa el trámite del requerimiento fiscal que busca una condena de siete años y un mes de cárcel.