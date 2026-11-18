18/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Agentes de la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) intervinieron a un ciudadano peruano que llegó al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco con 37,950 libras esterlinas en efectivo, equivalentes a aproximadamente 173 mil soles. El dinero estaba escondido en su equipaje y adherido a su cuerpo.

Intervención en aeropuerto de Cusco

El pasajero provenía del Reino Unido y llegó a Cusco tras una escala en Bogotá. Fue seleccionado para una revisión de equipaje dentro de una gestión de riesgo local, luego de que los oficiales de Aduanas notaran su nerviosismo.

Durante la inspección de su mochila, los agentes hallaron dinero no declarado. Posteriormente, el ciudadano fue sometido a una revisión corporal no intrusiva con el equipo Bodyscan, la cual permitió detectar un canguro adherido a su cuerpo con otro monto de efectivo.

El importante monto hallado

En total, la Sunat encontró 37,950 libras esterlinas, cifra superior a 173,000 soles. El dinero no fue declarado ante las autoridades. El intervenido no pudo explicar el origen del dinero que llevaba consigo. Por ello, los oficiales de Aduanas informaron del caso a la Policía Nacional y a la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, que iniciarán las investigaciones correspondientes.

Obligación de declarar montos altos

La Sunat recordó que todo viajero que ingresa o sale del país está obligado a declarar el dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables que transporte, como cheques de viajero, cheques y pagarés al portador, cuando el monto supere los 10,000 dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda.

La entidad precisó que la obligación aplica tanto para la moneda nacional como para divisas extranjeras. En este caso, el monto intervenido superó ampliamente el límite establecido para la declaración obligatoria.

Investigación en curso por los agentes policiales

El caso quedó en manos de la Policía Nacional y de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, que deberán determinar el uso que se iba a dar al dinero incautado. Hasta el momento, la Sunat no precisó la identidad del intervenido ni el destino final de las libras esterlinas.

La intervención se produjo en un contexto de mayor control en los aeropuertos del país, donde las autoridades buscan prevenir el ingreso y salida de dinero sin declarar, vinculado o no a actividades ilícitas.