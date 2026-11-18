18/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Medicamento para la presión arterial fue retirado del mercado debido a una posible contaminación con metal, según el anuncio de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos.

¿Qué medicamento fue retirado por posible contaminación?

Una nueva alerta farmacéutica ha generado preocupación entre los consumidores. La compañía Breckenridge Pharmaceutical, Inc. anunció el retiro voluntario de un lote de cápsulas de propranolol de liberación prolongada, utilizado para tratar la hipertensión.

De acuerdo a la disposición publicada el 16 de noviembre del 2026 en EE. UU., la medida responde a una posible contaminación del medicamento por partículas metálicas. El producto afectado son específicamente las que se habían distribuido en frascos de 100 cápsulas de 60 mg, fabricadas por Adare Pharma Solutions, con el número de lote PK25110035 y fecha de vencimiento de mayo de 2029.

Aunque no se confirmó que todas las unidades comercializadas contengan partículas metálicas, la empresa decidió retirar el producto como medida preventiva para reducir el riesgo de exposición de los consumidores.

Retiro voluntario de Breckenridge Pharmaceutical

Breckenridge Pharmaceutical, Inc. precisó que el uso del producto del lote afectado podría causar laceraciones en los tejidos blandos de la cavidad oral, el esófago, el estómago o el intestino.

"El lote afectado contenía un material intermedio que se sospecha es la fuente de la contaminación por metales identificada en un lote aparte que no se comercializó. (...) El producto del lote afectado, objeto de este retiro, se distribuyó a nivel nacional a mayoristas y farmacias entre el 26 de octubre de 2026 y el 4 de noviembre de 2026", se lee en el comunicado.

Si crees que tienes parte del lote afectado, le recomendamos a los consumidores revisar los datos que aparecen en el empaque:

Medicamento: Propranolol Hydrochloride Extended-Release Capsules, USP.

Concentración: 60 mg.

Presentación: Frasco de 100 cápsulas.

Código NDC: 51991-817-01.

Número de lote: PK25110035.

Fecha de vencimiento: mayo de 2029.

Medicamento retirado del mercado en EE. UU.

Recomendaciones a los consumidores tras alerta sanitaria en EE. UU.

La empresa recomienda a las personas que tengan el producto afectado dejar de tomarlo de inmediato y comunicarse con su médico o proveedor de atención médica para recibir orientación y obtener un reemplazo.

Asimismo, aconsejan devolver cualquier porción no utilizada del producto afectado a la farmacia donde lo adquirieron. También se precisa que los mayoristas, farmacias y otros minoristas deben verificar el inventario del lote retirado, poner en cuarentena cualquier producto afectado y no distribuirlo ni dispensarlo.

De esa manera, la FDA alertó que Breckenridge Pharmaceutical, Inc. emitió un retiro voluntario en EE. UU. para el consumidor de un lote de cápsulas de liberación prolongada de clorhidrato de propranolol, USP, 60 mg, debido a una posible contaminación por metales.