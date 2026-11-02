Reniec restablece todos sus servicios tras incendio en sus servidores: ¿Qué ocurrió este lunes?

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) restableció todos sus servicios, luego de suspender temporalmente sus operaciones tras un incidente eléctrico. La institución confirmó que sus sistemas funcionan nuevamente con normalidad tras concluir los trabajos técnicos.

Reniec restablece sus servicios tras suspensión a nivel nacional

A través de un nuevo comunicado, la institución informó que sus plataformas y servicios ya se encuentran operativos, de tal forma, los usuarios pueden volver a realizar sus trámites de identificación y registro civil. Asimismo, precisó que la recuperación se concretó después de las labores ejecutadas por sus especialistas.

Los equipos técnicos culminaron las acciones necesarias para recuperar el funcionamiento de los sistemas informáticos. Estos trabajos estuvieron orientados a garantizar la continuidad de los servicios que ofrece el organismo encargado de la identificación de los ciudadanos peruanos.

De igual forma, también agradeció la comprensión de los usuarios durante el periodo de interrupción y reiteró su compromiso de atender las necesidades de la población. Con esta actualización, Reniec confirmó la recuperación de la totalidad de sus servicios.

Entre los servicios que brinda el organismo se encuentran los relacionados con la identificación mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI), así como los registros de nacimiento, matrimonio y defunción. Estas prestaciones forman parte de las funciones que desarrolla la entidad para mantener actualizada la información de los ciudadanos.

⚠️ #Comunicado | Nuestros servicios ya están restablecidos y operan con normalidad a nivel nacional. https://t.co/n5lvuuoDSW — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 2, 2026

¿Por qué Reniec suspendió todos sus servicios?

La interrupción se produjo luego de que una sobrecarga eléctrica en las conexiones provocara un incendio controlado en los servidores de la institución. El incidente afectó el funcionamiento de sus sistemas informáticos, por lo que la entidad dispuso detener de manera temporal todas sus operaciones a nivel nacional.

Asimismo, explicó que el incendio comprometió la operatividad de sus plataformas y servicios. Ante ello, decidió aplicar una suspensión temporal e integral para proteger la información que administra y evitar mayores inconvenientes durante los trabajos de recuperación.

📌 #Comunicado | Informamos a la ciudadanía sobre la suspensión temporal de nuestros servicios. https://t.co/PLGP6doC7E — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 2, 2026

Esta medida comprendió todos sus servicios, que inicialmente anunció que sus equipos técnicos trabajaban para recuperar la normalidad durante el mismo lunes. La entidad estimó que las labores concluirían antes de finalizar la jornada, aunque inicialmente no estableció una hora exacta para reanudar la atención.

El Reniec comunicó que la suspensión respondía a la necesidad de resguardar la información de los usuarios después del incendio controlado. Asimismo, señaló que los especialistas estaban trabajando para recuperar la operatividad de los sistemas afectados por la sobrecarga eléctrica.