Con un celular: Comandante de Artemis II comparte nuevo video de la Tierra ocultándose tras la Luna

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La misión Artemis II de la NASA sigue generando impacto más allá de sus hitos técnicos. El comandante Reid Wiseman compartió en su cuenta oficial de X un video grabado con su propio celular que muestra el momento en que la Tierra se oculta detrás de la Luna, fenómeno conocido como "Earthset".

La publicación, que rápidamente superó miles de visualizaciones, ofrece una perspectiva distinta: más íntima, espontánea y cercana al público, en contraste con las imágenes oficiales de alta resolución difundidas días atrás.

Como lo vería el ojo humano

Wiseman describió la experiencia como "ver un atardecer en la playa, pero desde el asiento más extraño del cosmos". En el clip se observa la superficie lunar en primer plano y el planeta azul perdiéndose en el horizonte.

El astronauta relató que utilizó un iPhone con zoom de 8x, lo que permitió capturar la escena tal como la percibía el ojo humano. Mientras tanto, su compañera Christina Koch disparaba ráfagas con una cámara Nikon de 400 mm, y los astronautas Victor Glover y Jeremy Hansen observaban desde otra ventana de la nave Orion.

Only one chance in this lifetime...



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn't resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those... pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

Diferencia con las fotos oficiales

La NASA había difundido imágenes en alta resolución del "Earthset" tomadas el 6 de abril de 2026, destacando su valor científico y comparándolas con la histórica "Earthrise" del Apolo 8.

Sin embargo, el video de Wiseman aporta un matiz distinto: muestra la misión desde la cotidianidad de los astronautas, con un celular común y sin edición. Esa rusticidad conecta emocionalmente con la audiencia, que percibe la experiencia como más auténtica y humana.

La publicación generó miles de reacciones y compartidos en poco más de una hora. Usuarios destacaron la sencillez del registro y la capacidad de transmitir la magnitud del momento sin necesidad de equipos sofisticados. El video también reavivó la comparación con la icónica foto del Apolo 8 en 1968, pero esta vez con un enfoque más personal y narrativo.

"Earthset", tomada en la misión Artemis II (NASA)

¿Cómo terminó la misión?

La tripulación de Artemis II —Wiseman, Glover, Koch y Hansen— ya concluyó su viaje. El 10 de abril de 2026, la cápsula Orion amerizó con éxito en el océano Pacífico, siendo recibida por personal de recuperación en un operativo que marcó el cierre oficial de la misión.

El regreso fue celebrado como un hito histórico, consolidando la capacidad de Estados Unidos para realizar vuelos tripulados alrededor de la Luna en preparación para futuras expediciones.

El video de Wiseman demuestra que la exploración espacial no solo se mide en logros tecnológicos, sino también en la capacidad de transmitir emociones y experiencias humanas. Al mostrar el "Earthset" con un celular, el comandante convirtió un fenómeno astronómico en una vivencia compartida, acercando más la misión Artemis II al público y reforzando la narrativa de orgullo que la NASA busca proyectar.