Michelle Onetto: despiden de agencia a "Ñengo" tras presunto caso de bullying a Marina Gold

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Michelle Onetto quedó fuera de Collabs luego de que Marina Gold la señalara por presuntos episodios de bullying durante su etapa escolar. La agencia anunció este jueves 24 de septiembre el fin del vínculo profesional con la creadora, tras evaluar las acusaciones difundidas durante días.

Collabs comunica el fin del vínculo profesional

Onetto rechazó las acusaciones y presentó su propia versión sobre lo ocurrido durante sus años escolares. La influencer sostuvo que había defendido a otras compañeras en determinadas situaciones y negó que fuera responsable de los hechos que Gold describió en los últimos días.

"Luego de tomar un tiempo para evaluar adecuadamente la situación, comunicamos que Michelle Onetto ya no mantiene vínculo profesional con Collabs", indica.

El pronunciamiento de Collabs señaló que la empresa decidió evaluar la situación antes de adoptar una medida. Después de ese proceso, comunicó que Onetto dejó de mantener relación profesional con la agencia, que también reafirmó sus principios vinculados con el respeto y bienestar institucional correspondiente.

Collabs informó además que busca mantener una industria más consciente y respetuosa, tanto dentro como fuera de las redes sociales. La empresa indicó que sus decisiones deben ser coherentes con los valores que promueve y que situaciones de esta naturaleza deben ser atendidas.

Marina Gold mantiene su versión sobre el caso

Marina Gold volvió a referirse al caso durante una entrevista de Magaly TV La Firme. Allí explicó que sus señalamientos contra Onetto no estaban relacionados únicamente con una cuenta de redes sociales desde la cual, según relató, recibió comentarios negativos durante su etapa escolar también.

La actriz sostuvo que Onetto formaba parte del grupo al que atribuye situaciones de acoso contra estudiantes del colegio. También cuestionó la versión sobre haber defendido a otras compañeras y afirmó que, desde su experiencia, no la había visto actuar de esa manera durante aquellos años.

Ese es el peor colegio en el que pude estar! Yo llegué en 3ro de secundaria y todos tenían actitud de delincuentes. Una chica de pelo rojo me hizo bullying durante mis 3 años ahí. Me amenazaban con pegarme, me gritaban insultos y pude ver como entre mujeres se agarraban a... — Marina Gold 👩🏼‍🦰 (@MarinaGoldxx) September 19, 2026

Gold también explicó que, de acuerdo con su versión, los episodios de bullying involucraban a un grupo de estudiantes y no únicamente a una persona. Sus declaraciones fueron realizadas mientras continuaba la controversia generada por las acusaciones y la respuesta difundida por Onetto.

Onetto también negó que le perteneciera la cuenta denominada Vacawatusi, mencionada en las publicaciones relacionadas con los presuntos ataques contra Gold. La influencer explicó que en aquella época utilizaba otra cuenta y reconoció haber realizado un comentario que posteriormente calificó como inapropiado en ese entonces.

Con la decisión comunicada por Collabs, Michelle Onetto deja de mantener vínculo profesional con la agencia mientras continúa la controversia originada por las acusaciones de Marina Gold sobre presunto bullying escolar