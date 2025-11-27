Surco: Sicarios acaban con la vida de un hombre con siete disparos frente a un colegio inicial

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En el día 37 del estado de emergencia, se volvió a reportar un hecho criminal que hace pensar que dicha medida no viene dando los resultados esperados. Esta vez, un hombre de solo 34 años fue violentamente asesinado en el distrito de Surco tras un confuso incidente.

Sicarios asesinan a hombre frente a nido en Surco

Exitosa pudo acceder a las imágenes captadas por una cámara de seguridad cerca a la escena del crimen donde se observa al detalle como se dio paso a paso este sangriento hecho. En primer lugar, sobre las 9:38 de la noche de este miércoles 26 de noviembre, una camioneta roja aparece a baja velocidad hasta que se estaciona frente al nido 596 Luis Felipe de las Casas.

Tras unos segundos de tensa calma, los ocupantes del vehículo descienden del mismo y parecen enfrascarse en un intercambio de palabras. En ese momento, hace su aparición otro auto negro que se acerca al tumulto de manera sospechosa.

Por una de las veredas también se acerca otro sujeto. Fue ahí cuando este último saca un arma de fuego y dispara hasta en siete oportunidades contra César Alonso Alarcón Perales de 34 años quien intentó correr para salvarse de los proyectiles.

Lamentablemente este no pudo escapar por lo que terminó cayendo sobre el pavimento. Posteriormente, los demás sujetos abordan el vehículo negro y emprenden la fuga con rumbo desconocido.

Posible ajuste de cuentas

Tras lo sucedido, los vecinos de esta zona de Surco alertaron a la Policía Nacional quienes llegaron luego de uno minutos hasta el lugar de los hechos. De acuerdo a la información que Exitosa pudo conocer, los agentes manejan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas ya que las imágenes muestran que todos se encontraban al interior del mismo vehículo.

La Fiscalía ya ordenó el levantamiento del cadáver, mientras que peritos de criminalística del Ministerio Público ya analizan al detalle las cámaras de seguridad de las inmediaciones que podrían revelar nuevos detalles.

Es importante precisar que este nuevo hecho criminal se da en medio de la ampliación del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí. Esta medida se tomo como principal accionar para combatir la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

De esta manera, un hombre fue asesinado de siete balazos por sicarios en el corazón de Surco. De acuerdo a las imágenes, el sujeto intentó escapar de sus atacantes tras ser cercado frente a un colegio inicial.