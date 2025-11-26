SJL: 5 heridos de gravedad dejó violento enfrentamiento a balazos entre barristas en Zárate

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho criminal se dio en una importante zona de San Juan de Lurigancho donde decenas de barristas de Alianza Lima y Universitario se enfrascaron en un violento enfrentamiento muy cerca del puente Malecón Checa sobra la madrugada de este miércoles 26 de noviembre.

Enfrentamiento entre barristas deja 5 heridos en SJL

Según vecinos de la zona, un grupo de aficionados llegó desde El Agustino cruzó dicho puente hasta llegar a la primera cuadra del Jirón Aravícus. Estos continuaron su camino hasta que en el cruce con Chavín de Huántar se encontraron con un grupo rival iniciando la trifulca.

A altas horas de la noche, alrededor de 20 jóvenes ocasionaron el pánico entre los vecinos, más aún cuando se escucharon disparos de bala los cuales impactaron contra las casas aledañas. Producto de esta confrontación, cinco personas resultaron heridas de gravedad los cuales fueron trasladados a los hospitales Loayza y 2 de Mayo.

Según lo que pudo conocer Exitosa, 4 de ellos presentaron daños severos, mientras que uno fue el más afectado por lo que se encuentra con pronóstico reservado. En esa misma línea, agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ya se encuentran en el lugar donde encontraron casi una veintena de casquillos.

Seguidamente, efectivos de la Depincri 2 Sur cercaron la escena e iniciaron las diligencias de rigor para dar con los responsables. Lamentablemente, no se reportó ningún detenido pese a la gravedad de los hecho.

No es la primera vez

Como se indicaba líneas más arriba, los vecinos de la zona denunciaron que en repetidas ocasiones se da estas violentos trifulcas perjudicando sus viviendas y otras propiedades. Exitosa pudo conversar con uno de ellos quien también contó que la presencia de la PNP es escaza por lo que pide reforzar la seguridad en pleno estado de emergencia.

"Se agarran siempre. No es la primera vez, aunque en la madrugada ha sido más fuerte porque ha corrido bala. Todo está destrozado y hubo cuatro heridos, además de que llevaron a uno que está casi muerto. La mayoría de casas están rotas porque son cantidad. Son más de 100 que vienen de todas partes", indicó un vecino.

De esta manera, cinco personas resultaron heridas luego de un violento enfrentamiento a balazos entre barristas en San Juan de Lurigancho. Los afectados vienen siendo atendidos en los hospitales Loayza y 2 de Mayo.