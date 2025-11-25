Cercado de Lima: Hallan cuerpo de un bebé de siete meses en una bolsa de basura

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En el Cercado de Lima, vecinos quedaron impactados al hallar el cuerpo de un bebé en una bolsa de basura. La demora del Ministerio Público solo aumentó la frustración de la comunidad.

El hecho ocurrió la mañana del 25 de noviembre, cerca de las 10 a.m., en la avenida Las Fábricas, en la organización Palermo, pleno Cercado de Lima.

Todo parecía una jornada común para el camión recolector de basura, hasta que una de las bolsas llamó la atención del personal de limpieza.

Según narraron los propios testigos, mientras el camión levantaba la bolsa, algo extraño dentro del saco hizo que la dejaran nuevamente sobre el suelo para revisarla.

Al abrirla, los trabajadores se toparon con lo que nadie imaginaba: el cuerpo de un bebé de apenas siete meses.

La escena dejó mudos a los vecinos que estaban cerca, y en segundos se formó un pequeño grupo alrededor del camión, sin poder creer lo que estaban viendo.

Rápidamente avisaron a las autoridades. Sin embargo, el impacto del descubrimiento vino seguido de otra indignación: la espera interminable.

Vecinos denuncian ausencia del Ministerio Público

De acuerdo con los vecinos, después de dar aviso, lo lógico era que el Ministerio Público llegara para el levantamiento del cuerpo y que el camión pudiera continuar su ruta.

Pero eso no ocurrió. Pasaron varias horas —más de 12, según dijeron— y ninguna autoridad fiscal se presentó en el lugar.

En ese lapso, el camión recolector quedó completamente paralizado, estacionado en plena avenida con el cuerpo dentro.

Los trabajadores no podían moverlo ni continuar con su recorrido, mientras los vecinos observaban la escena con frustración.

Uno de ellos comentó que jamás habían visto algo tan fuerte en la zona y que lo más doloroso era que el cuerpecito del bebé seguía ahí, dentro del recolector, sin que nadie hiciera nada. La impotencia creció con cada hora que pasaba.

Mientras avanzaba la tarde, más personas llegaban a la zona para enterarse de lo sucedido. La noticia corrió rápido entre los vecinos de Palermo, que no solo estaban afectados por el hallazgo, sino por la demora de las autoridades para actuar.

Los residentes insistieron en que hasta entrada la noche el Ministerio Público no se había hecho presente.

Hasta el cierre de la nota, el cuerpo del bebé seguía dentro del camión y los trabajadores continuaban sin poder avanzar.

Tras el hallazgo del bebé en una bolsa de basura en el Cercado de Lima, los vecinos continúan reclamando justicia y rapidez. La demora del Ministerio Público ha marcado la indignación general en la zona.