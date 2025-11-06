SMP: Anuncian desvío de 30 rutas de transporte por obras en la Avenida Universitaria

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, desde el 4 de noviembre, 30 rutas de transporte público cambiarán su recorrido habitual en SMP debido a los trabajos de construcción en la avenida Universitaria.

En esa línea, se realizó el cierre temporal de la vía por ambos sentidos de circulación, es decir, de norte a sur y de sur a norte, en el tramo comprendido entre las avenidas Tomás Valle y José Granda.

Estas intervenciones, ejecutadas por la Municipalidad de Lima, forman parte de la construcción del nuevo corredor vial de la avenida Universitaria.

LA ATU precisado que estas obras van a ser realizadas en el marco de la obra denominada "Ampliación del servicio de movilidad urbana en la avenida Universitaria, tramo avenida Metropolitana - avenida José Granda".

Plan de desvío

El plan de desvío establecido por la ATU consiste en que 28 rutas provenientes del distrito de Los Olivos han modificado su recorrido habitual en el sentido norte-sur. Los buses circularán por las avenidas Tomás Valle, Los Próceres y José Granda antes de retomar su ruta original.

En el sentido sur-norte, el desplazamiento se realizará por las avenidas José Granda, Los Próceres y Tomás Valle.

Plan de desvío en la Avenida Universitaria por obras de construcción de nuevo corredor vial.

Asimismo, también modificarán su recorrido dos rutas provenientes de Independencia. En sentido norte-sur, los vehículos desviarán por las avenidas Germán Aguirre, Los Próceres y José Granda; mientras que, en sentido sur-norte, seguirán el mismo trayecto en sentido inverso antes de retomar su ruta habitual.

Recomendación a los usuarios

La ATU exhortó a los usuarios a planificar sus trayectos con anticipación en función a la información brindada, así como a respetar la señalización e indicaciones del personal que se encuentra en la zona de obras.

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también reiteró que continuará coordinando de manera permanente con las instituciones responsables para asegurar la continuidad del servicio y promover un traslado seguro para los ciudadanos.

Cierran temporalmente la avenida Nicolás Ayllón por obras de ampliación

Esta misma semana, también se informó que se ha realizado el cierre temporal de un tramo de la avenida Nicolás Ayllón en Ate debido obras de ampliación de la Carretera Central.

Anuncian cierre temporal de la av. Nicolás Ayllón por obras de ampliación.

El plan de desvíos establece que las 64 rutas de transporte público con dirección al Centro de Lima, desviarán por las avenidas Central y la calle Miraflores. En el sentido hacia Chosica, los vehículos podrán circular por la misma avenida Nicolás Ayllón, pero en sentido contrario al tránsito habitual.

En cuanto al acceso a Ate, podrán girar a la derecha a la altura de la intersección de clausurada avenida y la avenida José Carlos Mariátegui, donde se habilitará un acceso temporal.

Los cierres temporales de avenidas principales como la Universitaria y Nicolás Ayllón demandan un plan efectivo de desvíos de ruta y la oportuna comunicación a la ciudadanía a tiempo.