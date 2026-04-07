Capturan a presunto miembro del Tren de Aragua en Estados Unidos relacionado a crimen en Carabayllo

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un presunto miembro de la organización criminal 'Tren de Aragua' fue capturado en Estados Unidos luego de escapar del país tras un crimen ocurrido en el distrito de Carabayllo. El detenido fue identificado como Jhonlervis Miguel Alvarez Torrealba quien fue capturado en el estado de Texas tras un operativo en conjunto con el FBI.

Sujeto fue capturado tras operativo en Texas

El 'Tren de Aragua', red criminal que cuenta con diversas facciones en el Perú se ha visto señalada como la organización criminal que se ha atribuido diversos crímenes en el territorio nacional, uno de ellos ocurrido en el 2023 en Carabayllo.

La víctima del ataque fue Juan Aníbal Torres Silvano, conocido como 'Ruby', quien recibió 31 disparos tras un atentado durante la madrugada del 13 de febrero del mencionado año. Ahora, uno de los señalados como autores ha sido capturado en Estados Unidos tras más de tres años de su búsqueda.

El detenido es un hombre de nacionalidad extranjera de 21 años que responde al nombre de Jhonlervis Miguel Álvarez Torrealba, sujeto que integraría la organización criminal 'Tren de Aragua'.

Su captura logró ser efectiva tras un trabajo en conjunto con el grupo especial Grecco y la FBI. La detención se realizó en la ciudad de Houston, estado de Texas tras ser buscado por el asesinato contra Torres Silvano y otros hechos delictivos ocurridos en Venezuela.

Usaba identificación falsa

Jhonlervis Miguel había huido hacia el país norteamericano con el fin de evadir a la justicia el mismo año que ocurrió el crimen. Por ello, hizo el uso de una identificación falsa bajo el nombre de Jorgewill Mitchell Sánchez López para pasar desapercibido.

Se habría dado con este investigado por sus tatuajes que pudieron confirmar su identidad tras la operación bilateral.

Por su parte, las autoridades estadounidenses indicaron que tal sujeto fue considerado un objetivo de alto valor por contar con una orden de captura internacional al ser buscado en Venezuela por cargos de financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y secuestro.

Torrealba pertenecería a la facción con Los Gallegos del Tren de Aragua, la cual extendió sus operaciones en zonas como Lince y Cercado de Lima.

Se dio con la captura de uno de los presuntos autores del crimen cometido contra Juan Torres Silvano ocurrido en Carabayllo en el 2023. El sujeto huyó hacia Estados Unidos y ahora fue capturado tras un operativo en conjunto con las autoridades peruanas.