La Libertad: Presunto sicario asesina a ingeniero en Trujillo frente a su esposa y menor hija

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un sicario asesinó a sangre fría a un ingeniero en el distrito de La Esperanza mientras este se encontraba en su vehículo junto a su esposa e hija, desatando el terror en plena vía pública.

El brutal ataque ocurrió cuando la víctima, identificada como Alcides Óscar Lavado de la Cruz, de 47 años, esperaba el cambio de luz del semáforo. En ese instante, un vehículo desconocido se aproximó y un criminal descendió para abrir fuego directamente contra el profesional.

TRUJILLO EN VILO. Lamentable crimen durante Semana Santa en Trujillo (distrito La Esperanza). No tenemos autoridades. pic.twitter.com/D83z7vtHgy — Carlos Gonzales (@carlomagno1005) April 3, 2026

Un ataque sin piedad frente a menores

La ferocidad del atacante fue captada por testigos, quienes presenciaron cómo el sujeto no tuvo reparos en disparar a pesar de que el ingeniero estaba acompañado. Según información de Perú21, el agresor bajó del auto y disparó varias veces contra el ingeniero, sin mediar palabra alguna durante la emboscada.

Tras una ráfaga inicial, el sicario se alejó brevemente, pero retornó de inmediato para rematar a su víctima. "Disparó directamente contra él", detalla el reporte del medio citado, confirmando que el objetivo era asegurar el fallecimiento de Lavado de la Cruz.

La esposa de la víctima resultó herida durante la balacera y fue derivada a un hospital local, mientras que su pequeña hija de cinco años salió ilesa físicamente. Sin embargo, la menor presenció todo el crimen, quedando en un profundo estado de shock emocional por la violencia en La Libertad.

Cámaras de seguridad y crisis de inseguridad

La policía ha comenzado con las investigaciones correspondientes para lograr dar con el paradero de los involucrados, utilizando material audiovisual que se pueda usar como registro. Según Perú21, este ataque quedó registrado por cámaras de seguridad, que podría permitir que las autoridades logren dar con los presuntos sicarios.

Hasta la fecha, los peritos de criminalística vienen manejando diversas hipótesis sobre el móvil del crimen, sin descartar que trate de un ajuste de cuentas o algún caso de extorsión. Estas modalidades delictivas se han vuelto moneda corriente en la zona norte del país, afectando a profesionales y empresarios por igual.

La ciudadanía exige acciones concretas frente al avance del crimen en La Esperanza, pues el riesgo para los transeúntes es cada vez mayor. Este asesinato se suma a la larga lista de víctimas por la inseguridad ciudadana en Perú, donde las familias quedan destruidas por la impunidad criminal.

Finalmente, este asesinato en La Libertad reafirma la urgencia de estrategias más severas contra el sicariato en Trujillo. La muerte del ingeniero asesinado en Perú es un recordatorio de que la violencia en Perú 2026 requiere una respuesta inmediata para frenar el luto constante en las calles.