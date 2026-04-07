Federico Salazar descarta nuevo romance tras ampay, pero no le cierra las puertas al amor: "Es una amiga"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Federico Salazar fue captado muy cariñoso junto a una amiga hace unos días y, desde entonces, empezaron los rumores de que estaría iniciando un nuevo romance. Sin embargo, el presentador de noticias aseguró que no tiene planes de volver a enamorarse por el momento y descartó completamente un amorío con su amiga Erika Manrique.

Federico Salazar descarta tener un nuevo romance

En entrevista para un conocido medio, Federico fue consultado directamente sobre las imágenes en las que aparece abrazando a una amiga en La Molina. El periodista tomó con buen humor las suposiciones y aseguró que no hay nada raro en el video y que la mujer que aparece con él es solo su amiga.

"Ja, ja, ja... ¡No (tengo nueva pareja)! Estoy como un monje. Erika es una amiga que me invitó a almorzar a su casa. No hay nada", dijo en un inicio.

En esa misma línea, aseguró que Erika es una buena amiga desde hace varios años, pero no la ve tan seguido. También descartó que ella tenga algo que ver o haya estado involucrada en su separación con Katia Condos.

Por otro lado, Federico Salazar aseguró que no le molestan las suposiciones de que tiene un nuevo romance, ya que se mantiene tranquilo. Sin embargo, sí le preocupa que eso pueda perturbar la tranquilidad de Katia o de sus hijos, dando a entender que lo más importante para él sigue siendo su familia.

Finalmente, consultado sobre si cierra las puertas al amor, Federico no descartó volver a enamorarse en un futuro, aunque aseguró que por el momento no está entre sus planes. "No se pueden cerrar las puertas a nada, pero no estoy en eso", sentenció.

El ampay de Federico

Las cámaras de Magaly TV, la firme captaron al presentador de América Noticias ingresando al departamento de una amiga el pasado 31 de marzo, en La Molina. Ambos se reunieron en el departamento de la mujer por aproximadamente cuatro horas y se mostraron muy cariñosos en todo momento.

Federico llegó utilizando jeans y un polo amarillo, y una vez dentro del departamento de su amiga, se abrazaron durante un largo rato y parecían conversar de temas diversos. No obstante, Magaly reveló que la amiga de Salazar ya es conocida dentro de la farándula por ser amiga de Deysi Araujo y la 'Negra Petróleo'.

Es así que, Federico Salazar enfrentó los rumores con tranquilidad y sentido del humor, dejando en claro que no mantiene una relación sentimental. El periodista prioriza su bienestar y su familia, sin cerrar las puertas al amor en el futuro, pero sin apuros ni presiones mediáticas en esta nueva etapa.