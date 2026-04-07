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Josimar amenaza con acciones legales contra medios tras el falso embarazo de su 'prima': "Se van a ir presos"

El salsero explotó contra medios y personas que difundieron la versión del supuesto embarazo de Verónica González, quien finalmente lo negó en televisión.

Cantante jura con "meter presos" a medios que difundieron el falso embarazo.
Cantante jura con "meter presos" a medios que difundieron el falso embarazo. (Composición Exitosa)

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/04/2026

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El cantante de salsa Josimar volvió a ser protagonista de una controversia mediática. Tras meses de especulaciones sobre un supuesto embarazo de Verónica González, conocida como su "prima", la joven apareció en televisión para negar la historia. La reacción del artista fue inmediata y contundente: amenazó con iniciar acciones legales contra quienes difundieron la versión, incluyendo medios de comunicación.

"Los voy a meter presos"

En entrevista con reporteros de espectáculos, Josimar respondió molesto: "Los voy a meter presos a todos". El salsero aseguró que el tiempo le dio la razón y que no permitirá que se sigan difundiendo acusaciones falsas que afectan a su familia.

Consultado sobre si buscará resolver sus diferencias con María Fe Saldaña, madre de sus dos últimos hijos, el cantante se limitó a señalar que se trata de asuntos privados que ya perjudicaron a su entorno.

@farandula.lorcha ¡Uyuy asadazo! 😧🔥 #farandulalorcha #josimar #peruanos #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

Verónica González fingió embarazo

La joven sorprendió al aparecer en el programa "Q'Bochinche" y declarar: "No estoy embarazada, nunca estuve embarazada y son temas que voy a dejar ahí". González explicó que inventó la historia como reacción a lo que, según ella, había dicho Josimar previamente. Reconoció que buscó perjudicarlo tras sentirse acusada de extorsión y de mantener una relación con un primo del cantante.

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La controversia se originó cuando el cantante de salsa fue captado junto a Verónica en España. Poco después, ella afirmó estar embarazada del salsero, lo que generó titulares y especulación durante meses. La reciente negación de González desató un nuevo capítulo en la disputa, con el cantante anunciando que no solo tomará medidas contra ella, sino también contra los medios que reprodujeron la versión.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales y programas de espectáculos, donde se cuestiona la responsabilidad de los medios al difundir versiones no confirmadas. Al mismo tiempo, la amenaza de Josimar de "meter presos" a quienes creyeron en el falso embarazo ha sido interpretada como una reacción desproporcionada por algunos usuarios, mientras que sus seguidores lo respaldan por defender su imagen.

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La polémica entre Josimar y Verónica González refleja cómo los conflictos personales pueden convertirse en espectáculos mediáticos de gran alcance. El desenlace dependerá de si el cantante concreta las acciones legales anunciadas o si el caso queda en el terreno de las declaraciones públicas. Lo cierto es que la controversia ha vuelto a colocar al salsero en el centro de la atención, más allá de su carrera musical.

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