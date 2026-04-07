Kelly Jaramillo: Candidata de Primero la Gente con el número 20 asegura que el Perú necesita un partido de centro

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata Kelly Jaramillo debuta en política como postulante a diputada con el número 20 por el partido Primero la Gente, tras una destacada trayectoria empresarial y un proceso de selección basado en el consenso interno. Su llegada al partido no fue una decisión de último minuto, sino el resultado de una evaluación donde primó la visión técnica y el compromiso con la estabilidad democrática.

Del sector privado al compromiso público

Su trayectoria ha estado marcada por años de gestión en el ámbito empresarial, un espacio que a menudo se mantiene distante de las crisis partidarias. Sin embargo, comprendió que la prosperidad de los negocios es frágil si el país se encuentra sumergido en la inestabilidad. Según el testimonio de la candidata, ella venía siguiendo la política como privada por muchos años, pero entendió que existía una indiferencia que debía romperse al ver al país tan polarizado y lleno de odio.

Para Jaramillo, las elecciones pasadas fueron un punto de quiebre que la obligaron a replantearse su rol como ciudadana activa. La candidata sostiene que el Perú necesita una opción que no obligue a las personas a votar por el odio o en contra de alguien, sino que genere consensos. Esta búsqueda de equilibrio la llevó a tocar las puertas de Primero la Gente, un partido que se autodefine como una alternativa de centro para los electores.

El proceso de selección y el número 20

Su ingreso fue como invitada, implicando someterse a filtros establecidos por la dirigencia. Durante este proceso, mantuvo una reunión clave con la secretaria general de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello para validad su perfil .

"Yo llego al partido Primero la Gente como invitada, paso por una entrevista con Marisol Pérez Tello. El partido tiene un conjunto de personas que toman las decisiones", explicó la candidata.

Además, la candidata tomó con entusiasmo la posición otorgada por la directiva tras las elecciones internas. Ella recuerda que aceptó las condiciones con la intención de aprender y que recibió el número 20 con optimismo, seguridad y confianza. La propuesta de Kelly Jaramillo busca rescatar el concepto de centro político de las críticas que lo tildan de tibieza.

Para la candidata de Primero la Gente, estar en el medio es una posición necesaria para unir a los peruanos y alejarlos de la confrontación entre derecha e izquierda. Con el numero 20 como estandarte, la empresaria ahora enfoca sus esfuerzos en convencer al electorado de que el diálogo y la gestión privada pueden ser herramientas fundamentales para el nuevo Congreso.