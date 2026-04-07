Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte pasan la noche juntos tras separación: ¿Reconciliación a la vista?

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte siguen dando de qué hablar tras su separación hace varias semanas. Recientemente, el futbolista fue captado pasando la noche en el departamento de la brasileña, por lo que los rumores de una posible reconciliación no se hicieron esperar. ¿Se estarán dando una nueva oportunidad?

Paolo pasa la noche con Ana Paula

La última ruptura del deportista y la modelo se dio de forma tranquila, ya que fue ella quien confirmó que estaban separados desde hacía bastante tiempo. Sin embargo, desde entonces ninguno de los dos dio más declaraciones al respecto, dando a entender que querían mantener los motivos de su ruptura en estricta privacidad.

Han pasado varias semanas desde esa noticia y, hace unos días, el 'Depredador' fue captado ingresando al departamento de Ana Paula la noche del lunes y salió del recinto el martes por la mañana a bordo de una bicicleta, presuntamente con destino a los entrenamientos de Alianza Lima.

Paolo y Ana Paula no solo pasaron una noche juntos, sino que también realizaron actividades de pareja, como llevar al colegio a la hija mayor de la brasileña. Además, fueron captados en una tienda de vehículos de segunda mano, aunque se desconoce si tienen en mente adquirir otro auto. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una posible reconciliación.

Por su lado, Ana Paula se sintió incómoda al ser consultada sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con el dueño de un gimnasio. "¿Desmentir qué? ¿La persona que habló tiene pruebas? Porque cualquiera puede hablar, pero ¿cómo probarlo? Esta chica me da pena, habla cosas que no puede probar", dijo molesta.

El mensaje de Ana Paula

El 'Depredador' no es muy activo en redes sociales y siempre ha mantenido una actitud de bajo perfil respecto a su vida personal. Sin embargo, ahora que está atravesando una separación, muchas personas están atentas a sus redes sociales para ver si se pronuncia al respecto.

En una de sus últimas publicaciones en historias, el delantero peruano llamó la atención al compartir un reel donde se hace una profunda reflexión sobre la importancia de darse a respetar en las relaciones interpersonales.

"Si eres demasiado bueno, te usarán. Si eres demasiado fuerte, te pondrán a prueba. Si eres demasiado amable, se aprovecharán de ti. Si estás siempre disponible, olvidarán tu valor. Si eres honesto, incomodarás. Si confías demasiado, te engañarán", se escucha decir en el reel.

Aunque las imágenes han despertado ilusión entre sus seguidores, lo cierto es que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte mantienen silencio sobre su situación sentimental. Por ahora, solo queda esperar si este acercamiento se traduce en una reconciliación oficial o si simplemente se trata de una relación cordial tras la ruptura.