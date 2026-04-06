Terrible asesinato en SJL: Joven de 27 años es acribillado frente a taller mecánico

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo caso de asesinato ocurre en la ciudad de Lima. Un hombre de 27 años fue asesinado de múltiples disparos a plena luz del día en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió frente a un taller mecánico de motocicletas, lugar al que había acudido para llevar su vehículo menor. Los dos presuntos autores del crimen fueron capturados por la Policía Nacional.

Asesinan a joven frente a taller

A plena luz del día, un joven de 27 años fue cruelmente acribillado durante la tarde de este lunes 6 de abril. El hecho ocurrió en inmediaciones de la cuadra 23 de la avenida Pelitres.

La víctima fue identificada como José Ramos Olivares fue interceptado por dos sujetos los cuales llegaron hacia el punto caminando y tras el brutal ataque habrían huido con dirección hacia la calle San Hilarión.

Un vecino de la zona informó para Exitosa que el joven llegó hacia el establecimiento, sin embargo, no habría recibido la atención de los mecánicos en ese momento. Por tal razón, dispuso a retirarse del taller con su motocicleta, momento en el que fue interceptados por ambos criminales.

Según los testigos, los sujetos intentaron efectuar más disparos a quemarropa, pero una falla en el arma habría impedido tal hecho. Con todo, los sujetos habrían disparado hasta en cinco oportunidades contra el joven generándole graves heridas.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un hombre identificado como José Ramos Olivares fue acribillado por dos sujetos en la tarde de este lunes en el distrito de San Juan de Lurigancho. La víctima se encontraba frente a un taller mecánico cuando aparecieron dos individuos que le... pic.twitter.com/0LaVN9oP3b — Exitosa Noticias (@exitosape) April 7, 2026

Pese a la gravedad de la situación, el joven fue trasladado de emergencia hacia el Hospital de San Juan de Lurigancho para recibir atención médica, lugar donde los médicos confirmaron su deceso cerca de las 5:30 de la tarde.

La Policía Nacional del Perú informó que la víctima recibió tres impactos de bala, dos de los cuales impactaron en la zona del tórax y uno en la espalda derecha lo que agravó aún más su situación médica.

Dos presuntos autores fueron detenidos

Los dos presuntos autores del crimen lograron huir de la escena y, según la declaración de testigos, estos habrían escapado caminando, tal como llegaron hacia el lugar. "Caminaron tranquilos", indicó uno de los testigos.

Agentes de la Dipincri del distrito continúan en la zona donde se encuentra la motocicleta del joven asesinado. El móvil del ataque aún es materia de investigación.

Según información preliminar, la autoridad policial dio con la captura de los dos presuntos autores del crimen. Se trataría de un menor de edad y un adulto. Ambos habrían sido detenidos a tres cuadras de donde ocurrieron los hechos.