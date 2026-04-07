Kelly Jaramillo sobre trabajar en un mundo empresarial de hombres: "Nunca me sentí menos"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La abogada peruana Kelly Jaramillo, actual candidata Nº 20 a la Cámara de Diputados por Primero La Gente, conversó en exclusiva con Exitosa sobre su trayectoria profesional, la cual estuvo marcada por el empoderamiento femenino en un entorno masculino.

Jaramillo, que busca ganarse un lugar en el escaño de diputados estas Elecciones 2026, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando legalmente a PYMES, por lo que representa un rostro completamente nuevo en la política.

Reveló cómo sobrellevó liderar en un ambiente de hombres

La candidata sostuvo que sabe muy bien lo que es ser mujer en un mundo empresarial conformado por hombres, pues lideró directorios mayormente masculinos. Sin embargo, aseguró que esto nunca fue un obstáculo para avanzar y superarse.

"En mi situación, se daban dos temas: uno es el ser mujer y el otro es ser menor o más joven que el resto. Pero si me preguntas a mí si encontré alguna complicación en eso, yo te puedo decir que no. Ser mujer me daba esa fuerza que tenemos las mujeres de enfrentar situaciones difíciles", manifestó con firmeza.

Sostuvo además que, lejos de dejarse amilanar por la edad de sus pares, recalcó que estos hombres "siempre han sido personas académicamente muy buenas" y respetuosas, de las que aprendió mucho.

"Te mentiría si te digo que del lado de mujer, me he sentido menos que nadie. Del lado más joven, yo siempre he considerado aprender de las personas que me rodean. Creo que es importante saber escuchar", agregó.

A su vez, reveló que su personalidad le permitió alzar la voz "sin problemas" cuando se necesitaba.

"Cuando tenía que alzar la voz y ponerme firme en una posición, lo hacía y ellos lo respetaban, pero siempre sentí el respeto de quienes conformaban estos directorios, estoy hablando de gente mayor, con mucha experiencia", precisó.

Según indicó, Jaramillo llegó como invitada al partido político liderado por la candidata presidencial Marisol Pérez Tello, con la cual tuvo una entrevista. Poco tiempo después, señaló que el 'CEN' de PLG, un conjunto de miembros que toman las decisiones, la aceptó.

Jaramillo reveló cómo ingresó a Primero La Gente

La candidata explicó que llegó como invitada al partido político liderado por la candidata presidencial Marisol Pérez Tello, con la cual tuvo una entrevista. Poco tiempo después, señaló que el 'CEN' de PLG, un conjunto de miembros que toman las decisiones, la aceptó.

"Cuando me entrevisto con Marisol, ella es muy honesta y me dice 'vamos a tomar la decisión en el CEN'", señaló.

Asimismo, resaltó que, si bien cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando legalmente a PYMES, ingresó al partido político con "la humildad de aprender y aceptar las condiciones".

Es así como Primero La Gente asigna a Kelly Jaramillo el número 20 de la lista de candidatos a diputados por Lima de cara a las Elecciones Generales a celebrarse el próximo 12 de abril.