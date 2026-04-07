Kelly Jaramillo, de Primero La Gente, sobre el número 20 de su candidatura: "No es decisión del candidato"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocos días de las Elecciones 2026, la abogada peruana Kelly Jaramillo, candidata Nº 20 a la Cámara de Diputados por Primero La Gente, conversó en exclusiva con Exitosa y brindó detalles sobre cómo ingresó al partido y el significado especial de su número asignado.

Jaramillo reveló detalles sobre su ingreso a Primero La Gente

Según indicó, Jaramillo llegó como invitada al partido político liderado por la candidata presidencial Marisol Pérez Tello, con la cual tuvo una entrevista. Poco tiempo después, señaló que el 'CEN' de PLG, un conjunto de miembros que toman las decisiones, la aceptó.

"Cuando me entrevisto con Marisol, ella es muy honesta y me dice 'vamos a tomar la decisión en el CEN'", señaló.

Asimismo, resaltó que, si bien cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando legalmente a PYMES, ingresó al partido político con "la humildad de aprender y aceptar las condiciones".

Es así como Primero La Gente asigna a Kelly Jaramillo el número 20 de la lista de candidatos a diputados por Lima de cara a las Elecciones Generales a celebrarse el próximo 12 de abril.

"Me ofrecieron el número 20. Recuerdo que Marisol me bromeó y me dijo 'bueno, si bien es cierto es de dos cifras, pero si lo sabes explotar, te va a servir mucho, porque el 20, para muchos, es una buena nota, un buen resultado'", manifestó la candidata.

De esta forma, la abogada explicó que las palabras de Pérez Tello, quien recientemente mostró una subida en las encuestas de intención de voto, calaron en ella y se dispuso a sacar provecho al número 20 como la nota más alta a la cual aspirar.

"Con humildad, lo tomé así. Le dije que el número que me de, yo lo trabajo y no tengo problema. Ellos tienen la decisión de asignar el número, no es decisión del candidato. Entonces, no hay un favoritismo especial ni nada de eso", agregó.

Propone facilitar procesos de formalización para emprendedores

En entrevista para Exitosa, la candidata a diputada expuso su visión sobre el papel de los emprendedores en la economía peruana y la necesidad de que el Estado los respalde de manera efectiva.

Con un discurso centrado en la simplificación de trámites y el acceso al crédito, Jaramillo subrayó que los emprendedores representan el 80% del país y son el verdadero motor de la economía nacional.

"Lo primero que le falta a la clase emprendedora es que el Estado no les dé la espalda. Los emprendedores son el 80% del Perú, son el motor del país, no han parado ni en pandemia. El gran problema es que no sienten la ayuda del Estado", señaló.

La candidata Nº 20 a la Cámara de Diputados por Primero La Gente, Kelly Jaramillo, indicó que su número asignado pasó a tener un significado especial para ella.