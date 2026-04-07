Kelly Jaramillo sobre cómo se distribuye entre la familia y la candidatura: "Trato de balancearlo"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el tramo final de su campaña como candidata al Congreso, Kelly Jaramillo abrió una ventana a su lado más personal y familiar.

Durante una entrevista con Exitosa, la candidata a diputada por Lima, habló con sinceridad sobre los retos de asumir múltiples roles al mismo tiempo: ella es abogada, madre, hija y candidata. Lejos de presentar una imagen rígida, Jaramillo optó por mostrarse cercana y realista.

"Las mujeres somos increíbles, la verdad... no es porque lo sea, pero tú tienes una madre y debes entender esto", expresó.

El desafío de ser madre en campaña

Uno de los aspectos más sensibles que abordó fue su rol como madre, especialmente al tener un hijo en etapa adolescente. Para ella, la clave no está en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de los momentos compartidos.

"Trato de partir mi tiempo específicamente para mi hijo, que está en una edad como tú decías, adolescencia, yo lo recojo por ejemplo, son momentos que compartimos más de calidad que de cantidad", afirmó.

La candidata también reveló que su hijo ha demostrado una madurez importante frente a su actual etapa política. Dejando ver el lado emocional detrás de su candidatura.

"Me dice: '¿mamá estás haciendo campaña? ¿sí? Ya, no te voy a llamar'... eso es lo bueno cuando tienes un hijo que entiende tu proyecto", comentó.

Familia, apoyo y compromiso constante

Además de su rol como madre, Jaramillo destacó el respaldo de su esposo y el vínculo cercano que mantiene con sus padres, con quienes convive actualmente.

"Mi esposo siempre me apoya, yo vivo con mis padres, siempre me he ocupado de ellos y lo seguiré haciendo hasta el último día", señaló con firmeza.

Este entorno familiar ha sido clave para sostener su ritmo de campaña. Según explicó, su círculo cercano comprende las exigencias del momento y la acompaña en este proceso.

"Hoy en este proyecto específico de mi vida me están apoyando, y yo se los agradezco mucho la verdad", añadió.

Asimismo, resaltó la importancia de transmitir a los hijos el valor de perseguir metas personales. La candidata considera que es interesante e importante que le transmitamos a nuestros hijos nuestros proyectos de vida.

Kelly Jaramillo no solo busca posicionarse en la política, sino también mostrar que es posible equilibrar la vida pública con la familiar. Con el respaldo de los suyos y una visión clara de sus prioridades, la candidata deja en evidencia que detrás de cada campaña también hay historias personales, sacrificios y decisiones que requieren, como ella misma dice, saber "balancearlo".