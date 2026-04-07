Onelia Molina sorprende al realizarse exámenes de ETS tras infidelidad de Mario: "Hoy elijo mi paz y salud"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina sorprendió a sus seguidores al acudir a un médico ginecólogo para realizarse un descarte de enfermedades de transmisión sexual (ETS), tras la infidelidad de Mario Irivarren en un yate en Argentina. La modelo compartió un largo mensaje, donde aseguró que lo más importante es su salud y cuidar su cuerpo, ya que nadie se cuidará mejor que ella misma.

Onelia Molina se hace descarte de ETS

La ruptura de Mario y Onelia fue muy polémica, ya que se dio en medio de la controversia por un viaje que el chico reality hizo a Argentina junto a un grupo de amigos que también tenían pareja. Además, no era la primera vez que Mario le faltaba el respeto, ya que en el pasado se dio a conocer que tenía intenciones de reencontrarse con su exnovia, a pesar de que mantenía una relación con Onelia.

Tras el escándalo y luego de darse unas merecidas vacaciones en la selva peruana, Molina optó por priorizar su bienestar físico y emocional, sometiéndose a un chequeo ginecológico, lo cual fue muy aplaudido por sus seguidores.

Según la competidora de Esto es guerra, acudió a una consulta con un especialista en ginecología para realizarse una evaluación completa, la cual incluye pruebas de ETS. Según dijo, esta decisión responde a su necesidad de priorizar su bienestar y cuidar su salud tras lo ocurrido con Mario.

En un video que publicó en redes sociales, señaló que hay muchas enfermedades que no se ven a simple vista, debido a que pueden presentar síntomas no visibles. Además, hizo concientización sobre algunas enfermedades como el virus del papiloma humano (VPH).

"A veces eliges a alguien más... y te olvidas de ti. Confías, entregas, apuestas... hasta que un día entiendes que no todo lo que das... vuelve", escribió.

El viaje reparador de Onelia

La odontóloga viajó a la selva peruana con motivo del feriado por Semana Santa. Desde el primer día estuvo muy activa en redes sociales, compartiendo cada detalle de su viaje y disfrutando de reencontrarse consigo misma. Hasta el momento, no se sabe si viajó sola o acompañada de más amigos.

En una primera publicación, compartió un análisis sobre la gratitud y aseguró que, luego de hablar con varias personas, entendió que "mientras más agradeces, más paz encuentras". Onelia reflexionó sobre las experiencias de la vida y aseguró que, aunque algunas "duelen, te enseñan, te hacen crecer y te convierten en una versión más fuerte".

Con este gesto, Onelia Molina no solo busca cuidar su salud tras un episodio difícil, sino también generar conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos. Su mensaje invita a priorizar el bienestar personal y a no descuidarse, incluso en medio de situaciones emocionales complejas o relaciones que generan dudas.