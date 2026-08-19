Choque de camión contra un autobús dejó al menos 23 muertos y cinco heridos: accidente bajo investigación

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en carretera. El choque de un autobús contra un camión dejó al menos 23 muertos y cinco heridos, de acuerdo al reporte preliminar de las autoridades. Las causas del accidente se mantienen bajo investigación en el estado de Paraná.

Choque frontal dejó 23 muertos en Paraná

Un nuevo incidente vial ha generado conmoción. De acuerdo a los últimos reportes, en la madrugada del miércoles 19 de agosto, al promediar las 03:30 horas, en el kilómetro 209 de la carretera BR-373, a la altura del municipio de Ipiranga, en la región de Campos Gerais, en el estado de Paraná, dos vehículos chocaron frontalmente.

Las autoridades precisaron que un camión que invadió el carril contrario, terminó impactando contra un autobús que pertenecería a la Secretaría de Salud de la alcaldía de Imbituva, que trasladaba pacientes y acompañantes hacia hospitales de la región metropolitana de Curitiba, capital del estado.

La Policía Federal de Carreteras, en Brasil, detallaron que, lamentablemente, el accidente dejó al menos 23 muertos y cinco personas heridas, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención oportuna.

Investigan causas del accidente en Brasil

Equipos de la Policía Federal de Carreteras (PRF), Via Araucária, el Servicio Móvil de Emergencias (Samu) y los bomberos llegaron hasta la zona del accidente para iniciar con las diligencias respectivas que ayuden a esclarecer las causas exactas que dieron origen a la tragedia.

De acuerdo con el portal Metrópoles, la magnitud del accidente generó importantes afectaciones al tránsito y durante la mañana se registraban aproximadamente nueve kilómetros de congestionamiento en dirección a Ponta Grossa y siete kilómetros hacia Prudentópolis.

Imágenes del accidente muestran el autobús completamente destrozado, hecho un amasijo de hierros y cristales, y desplazado fuera de la carretera, a pocos metros del camión.

🚨 Choque entre autobús y camión deja 23 muertos en Brasil



Al menos 23 personas murieron y cuatro resultaron heridas tras un choque frontal en la carretera BR-373, en el estado de Paraná.



El autobús trasladaba pacientes hacia hospitales de la región. Autoridades investigan las... pic.twitter.com/f04GGr9V3r — Tres PM (@trespm) August 19, 2026

Gobierno de Paraná se pronuncia tras el accidente

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, lamentó lo ocurrido en un mensaje compartido en su cuenta oficial de X, y se solidarizó con las familias de las víctimas. Según precisó, las fuerzas de seguridad actúan ya para aclarar las circunstancias de la tragedia vial y declararon tres días de luto.

Diante da tragédia em Ipiranga, determinei luto oficial de três dias em todo o Estado.



Neste momento de profunda dor, minha solidariedade está com as famílias que perderam seus entes queridos e com todos os feridos. — Ratinho Junior (@ratinho_jr) August 19, 2026

Por su parte, la Municipalidad de Imbituva decretó luto y suspendió la atención administrativa durante la jornada como muestra de respeto por las víctimas y sus familias. El accidente de este miércoles se suma a la tragedia registrada en Brasil el último domingo donde la volcadura de un autobús turístico de la empresa Estrela Guía Turismo dejó al menos 10 muertos y más de 20 heridos, en el kilómetro 91 de la carretera BR-040.

Los accidente en carretera siguen generando preocupación. Esta vez, en Brasil, al menos 23 muertos y cinco heridos dejó el aparatoso choque entre un autobús y un camión, según informaron las autoridades.