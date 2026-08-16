Villa El Salvador: Asesinan de cuatro disparos a ciudadano extranjero en la playa Acllahuasi

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un ciudadano extranjero fue hallado sin vida en la playa Acllahuasi, en Villa El Salvador, tras recibir cuatro impactos de bala. El crimen, ocurrido en la madrugada, generó alarma en la zona costera y movilizó a efectivos policiales y personal de Serenazgo, quienes acordonaron el área para preservar la escena.

Crimen en Villa El Salvador

Según las primeras indagaciones, la víctima habría sido llevada con engaños hasta el lugar antes de ser atacada. La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó peritos de criminalística junto a representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

La ausencia de casquillos en el área sugiere que el arma utilizada habría sido un revólver, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

Las autoridades también se enfrentan al hecho de que la falta de cámaras de seguridad en la zona costera dificultaría la reconstrucción de los hechos. Por ello, se busca establecer las últimas horas de la víctima y determinar con quién se reunió antes de ser llevada hasta la playa.

Víctima sería venezolano

El cuerpo presentaba un polo con diseño de la bandera de Venezuela, lo que confirmaría su nacionalidad. Se trata de un hombre de contextura gruesa, cabello ondulado, vestido con pantalón jean negro y zapatillas azules. Al cierre de la nota, se espera a que el cadáver sea trasladado a la morgue de Lima, donde se espera confirmar su identidad y ubicar a posibles familiares.

La Policía ha iniciado un trabajo de rastreo para determinar si el extranjero tenía vínculos en el país o si se trataba de un visitante ocasional. La identificación será clave para avanzar en las investigaciones y establecer posibles móviles del crimen.

Hipótesis en investigación

Aunque no se descarta un ajuste de cuentas, ninguna hipótesis está cerrada. El hecho de que la víctima fuera llevada con engaños hasta la playa abre la posibilidad de que se tratara de un ataque dirigido. La PNP determinará si el homicidio está vinculado a organizaciones criminales o si responde a conflictos personales.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Crimen en Villa El Salvador. Un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos en la playa Acllahuasi. Según las primeras investigaciones, la víctima habría sido llevada con engaños hasta el lugar, donde fue atacada.



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La comunidad de Villa El Salvador permanece en alerta, pues este tipo de hechos refuerza la percepción de inseguridad en el distrito. Vecinos han pedido mayor presencia policial en las zonas costeras, tradicionalmente desprotegidas y, además, contaminadas.

Delincuencia crece en el distrito

Este asesinato se suma a otro hecho violento ocurrido hace pocos días en Villa El Salvador: el homicidio de un escolar de 16 años dentro de su vivienda. Sicarios ingresaron a su cuarto y lo atacaron a balazos frente a su familia, un crimen que conmocionó al distrito y que aún sigue bajo investigación.

El asesinato en la playa Acllahuasi refleja la persistencia de la violencia en el distrito, donde los crímenes se repiten en distintos escenarios, desde la costa hasta las viviendas familiares.