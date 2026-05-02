Nuevo Chimbote: Joven vendedora de celulares es asaltada en plena transmisión en vivo de TikTok

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La delincuencia continúa flagelando al país. En plena transmisión en vivo de TikTok, una trabajadora de una tienda de celulares fue víctima de asalto. Las imágenes revelaron cómo fue el hecho cuando un hombre irrumpió de forma intempestiva en el local y la amenazó.

Sujeto roba dispositivos móviles de alta gama

En la urbanización Bellamar, en la citada ciudad norteña, localizada en la región Áncash, una joven se encontraba presentado las ofertas de diversos modelos de dispositivos móviles con el objetivo de captar nuevos clientes y que estos los compren fue sorprendida por un hecho inesperado.

Cuando se disponía a describir el precio así como las características de tres equipos que tenía en el mostrador, apareció detrás de ella un sujeto usaba una casaca de color rojo y portaba una mascarilla en su rostro. De forma rauda el tipo la amenazó sacando un arma para encañonarla y la obligó a cortar el live que realizaba en una plataforma china.

Luego de que todo la situación quedara grabada, vecinos de los alrededores que estaban presentes en esta transmisión y fueron alertados por lo que observaban acudieron al establecimiento.

Según información preliminar más de 30 dispositivos de alta gama valorizados en más de 30 mil soles fueron robados. Hay que mencionar que, el material que quedó captado será clave para que los efectivos de la Policía Nacional del Perú pueda identificar al hampón para lograr de esta forma su pronta captura.

Lugar del robo se ha vuelto cada vez más peligroso

Cabe mencionar que, de acuerdo a testimonios de residentes que viven en la urbanización Bellamar, en Nuevo Chimbote, esta zona se ha convertido, en el último tiempo, altamente peligrosa.

Ellos denuncian que existe un incremento en actos delictivos como por ejemplo los asaltos y robos que los ponen en vilo debido a que temen que también puedan ser víctimas de esto y sus vidas se encuentren frente a un suceso de gran peligro.

"Por aquí pasan motos, van y vienen con dos personas o con tres. Es todo un problema complicado", manifestó un morador del lugar de los hechos que describió claramente lo que viene atravesando esta parte del territorio nacional.

Quién iba a pensar que en plena transmisión en vivo de TikTok, una joven vendedora de celulares sea sorprendida por un sujeto que terminó robando más de 30 equipos valorizados en más de 30 mil soles, en este establecimiento localizado en Nuevo Chimbote. Las imágenes grabadas serán clave para la captura del hampón.