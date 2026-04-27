Cusco: PNP halla cuerpo cercenado EN OLLAS de cocina y captura a presunto autor

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un caso que ha estremecido al país salió a la luz en Cusco, donde la Policía Nacional halló el cuerpo cercenado de un hombre reportado como desaparecido dentro de una vivienda. Los restos fueron encontrados en ollas de cocina, en una escena que las autoridades ya califican como uno de los crímenes más impactantes de la zona.

La víctima fue identificada como Rudhy Benavides Charalla, de 46 años, quien había desaparecido días antes sin dejar rastro. Tras intensas labores de búsqueda, los agentes intervinieron un inmueble ubicado en la prolongación de la avenida Ejército, donde finalmente se produjo el macabro hallazgo.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un hombre que había sido reportado como desaparecido fue hallado descuartizado en una vivienda ubicada en la avenida Ejército, en la región Cusco.



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Hallazgo que conmociona a Cusco

Durante la inspección, los peritos encontraron restos humanos distribuidos en distintos recipientes dentro de una zona que funcionaba como cocina. Además, en el lugar se hallaron baldes con otros elementos que forman parte de la investigación, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen habría sido ejecutado con extrema violencia y con la intención de ocultar evidencias.

"...Se aprecia un dorso aparentemente humano, ingresando al fondo por la izquierda se aprecia una cocina con dos hornillas de metal (industrial), encima de esta dos ollas medianas conteniendo en uno de ellos una cabeza, miembro de un cuerpo al parecer y en el siguiente conteniendo al parecer piel humana. En la parte de la derecha de la cocina se aprecia baldes de plástico. Indica el intervenido que son o que contienen sus órganos así como su ropa del presunto desaparecido", dice parte del acta.

Vecinos del sector señalaron que días antes percibieron olores desagradables y movimientos sospechosos, lo que finalmente alertó a las autoridades. La escena generó indignación y temor entre los residentes, quienes aseguran que la intervención pudo haberse realizado antes ante las señales de alerta.

Sospechosos y posibles implicados

En el lugar fue detenido un joven de 21 años, identificado como principal sospechoso del crimen. De acuerdo con información preliminar, habría confesado su participación y revelado la existencia de otros involucrados en el caso.

Posteriormente, la Policía confirmó la captura de un segundo implicado, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Las autoridades no descartan que existan más personas vinculadas a este crimen, considerado de alta complejidad.

Asimismo, durante la intervención se encontraron animales dentro de la vivienda, los cuales fueron rescatados por personal de la Gerencia de Gestión Ambiental y puestos bajo supervisión veterinaria.

El brutal asesinato de Rudhy Benavides no solo ha generado conmoción en Cusco, sino que evidencia el nivel de violencia que pueden alcanzar ciertos crímenes en el país. Mientras las investigaciones avanzan, el caso deja una profunda preocupación sobre la seguridad ciudadana y la urgencia de respuestas más eficaces frente a hechos de extrema crueldad.