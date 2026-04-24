¡Terror en San Martín de Porres! Acribillan a hombre en la puerta de su casa en la Av. Tomás Valle

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de sangre se registró la madrugada de este 24 de abril. Un hombre fue acribillado con al menos ocho disparos en la puerta de su casa, en la avenida Tomás Valle, en San Martín de Porres. Sus familiares intentaron salvarle la vida llevándolo al hospital, pero posteriormente se confirmó su deceso.

Acribillan a hombre en la puerta de su casa en SMP

Según información preliminar, la víctima fue identificada como William Muro Sánchez (40), quien se encontraba en los exteriores de su vivienda cuando, repentinamente, aparecieron dos vehículos, uno blanco y uno amarillo, de donde descendieron sujetos que le dispararon a quemarropa.

El crimen ocurrió en la cuadra 19 de la avenida Tomás Valle, mientras todos dormían en la madrugada. Sus familiares indicaron que los vehículos huyeron del lugar luego de dispararle a Muro. Tras ello, lo llevaron al hospital Cayetano Heredia, pero los médicos solo confirmaron que ya había fallecido debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía encontró en el lugar al menos ocho casquillos de bala, lo cual evidencia la violencia con la que fue acribillada la víctima. Hasta el lugar también llegaron autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes e identificar a los asesinos.

Cabe resaltar que, en las últimas semanas, se ha registrado una ola de asesinatos en Lima Norte. Distritos como San Martín de Porres, Los Olivos, Carabayllo, Comas y otros aledaños registran un alto índice de criminalidad, ya sea por extorsión, cobro de cupos, ajustes de cuentas u otros delitos.

🔴🔵 ¡Terrible! Acribillan a hombre en la puerta de su vivienda en San Martín de Porres



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Asesinan a joven cuando conversaba con sus amigos

Hace unos días, un hombre identificado como José Aaron Martínez Sánchez fue acribillado a balazos por sujetos desconocidos que se desplazaban en motos lineales en el pasaje Luis Cisneros.

Cabe mencionar que, la víctima se encontraba conversando con un grupo de amigos cuando de pronto fueron sorprendidos con la presencia de estos atacantes que, sin mediar palabra y a quemarropa acabaron con la vida del joven de 26 años.

De acuerdo a los testigos del hecho fueron dos motocicletas las que manejaban los asesinos para iniciar el ataque de forma directa. Además, de acuerdo a información recopilada por América Televisión se llegó a conocer que se registró un enfrentamiento armado porque los acompañantes de la víctima respondieron a los disparos para salvaguardar sus vidas.

La ola de crímenes en Lima Norte evidencia un preocupante aumento de la violencia. Casos como el de William Muro y José Aaron Martínez reflejan ataques directos y cada vez más frecuentes. La Policía continúa las investigaciones, mientras vecinos exigen mayor seguridad ante el avance del sicariato.