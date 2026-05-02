El Agustino: Cuerpo de un joven fue encontrado maniatado y en estado de descomposición dentro de su habitación

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un crimen brutal ha conmocionado a los vecinos del asentamiento humano "Los Socialistas", en El Agustino. El cuerpo sin vida de un joven identificado como Cristopher Jesús Herrera Valverde, de 24 años, fue hallado al interior de la habitación que alquilaba, en el tercer piso de una vivienda ubicada en el pasaje Los Alisos.

La escena evidenciaba signos de extrema violencia, pues la víctima se encontraba maniatada y en avanzado estado de descomposición. El hallazgo fue realizado por un vecino cercano, quien alertó a las autoridades tras notar la ausencia del joven y las condiciones sospechosas en el lugar.

Un crimen con indicios de violencia extrema

De acuerdo con los primeros testimonios, el joven habría sido víctima de un ataque violento dentro de su propio cuarto. Las condiciones en las que fue encontrado evidencian que no tuvo posibilidad de defensa.

"Le encontramos al muchachito amarrados con las manos atrás, la pata y el filo de una cama, su cuello degollado y toda la sangre que emanaba, todo a salir por la puerta", relató con crudeza.

Las autoridades ya iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras se recaban pruebas en la escena del crimen. El estado del cuerpo indicaría que el asesinato no fue reciente, lo que refuerza la hipótesis de que el joven estuvo desaparecido varios días sin que nadie pudiera intervenir a tiempo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En El Agustino, el cuerpo de un joven fue encontrado maniatado y en estado de descomposición dentro de su habitación.



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Últimas horas y principal sospecha

Vecinos de la zona brindaron detalles sobre las últimas horas en que la víctima fue vista con vida. Una residente aseguró que el joven ingresó acompañado la noche del lunes.

"Era un muchachito, no tendría ni sus 25 años... y el lunes en la noche él ha entrado con un muchacho, entre ocho y media a nueve de la noche, porque yo llego a esa hora. ¿Quién va a saber? Yo le he visto al chiquito entrar", declaró.

Este testimonio se ha convertido en una pieza clave para la investigación, ya que permitiría identificar a la última persona que estuvo con Herrera Valverde. La víctima, natural de Loreto, trabajaba como mesero en una pollería cercana y vivía solo en el inmueble, lo que habría facilitado que el crimen ocurriera sin testigos directos.

El caso ha generado alarma entre los vecinos, quienes exigen mayor seguridad en la zona. Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para dar con el responsable de este crimen que ha dejado en evidencia la vulnerabilidad en la que viven muchos ciudadanos.