Tragedia en supermercado: Reportan al menos cinco muertos y varios heridos tras ataque armado

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre abrió fuego este sábado, 18 de abril, dejando un saldo preliminar de al menos dos fallecidos y varios heridos. Las autoridades reportaron que el sujeto se atrincheró dentro de un supermercado.

Tiroteo dejó varias víctimas: Reporte de tragedia en Kiev

De acuerdo a primeros reporte de medios internacionales como 'ABC', este sábado 18 de abril, se registró una tragedia en las inmediaciones de un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev. Un hombre armado abrió fuego en la calle contra varias personas. Tras este lamentable hecho, el sujeto se atrincheró en el comercio ubicado en una zona residencial.

El sospechoso, identificado por el fiscal general Ruslan Kravchenko como un hombre de 58 años, natural de Moscú, ingresó al supermercado y tomó varios rehenes. El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, confirmó a través de un mensaje difundido en Telegram, que se escucharon varios disparos en el interior del recinto.

Como consecuencia de esos disparos, se informó que el saldo preliminar de víctimas era de dos fallecidos y al menos cinco heridos, pero conforme avanzaron las horas la cifra aumentó.

Policía abatió a sospechoso en supermercado

Al tener conocimiento de la emergencia registrada en la zona, las autoridades pusieron en marcha una "operación especial" para detener al agresor, quien "causó heridos y varias muertes". Las imágenes televisadas del lugar mostraron a la policía refugiándose en el centro comercial donde se encontraba el supermercado mientras se producían los disparos.

Tras varias horas, el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, declaró que el atacante fue abatido. "El sospechoso había tomado rehenes y disparado contra los agentes de policía durante la detención", agregó.

Posteriormente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, declaró, a través de su cuenta de X, que, hasta el momento, la cifra de víctimas sería un total de cinco personas fallecidas (la mayoría fue atacada en la calle) y al menos 10 heridos , quienes reciben atención médica en los hospitales más cercanos. "Se logró rescatar a cuatro rehenes".

"Se están aclarando todas las circunstancias. Por ahora se sabe de 5 fallecidos. Mi pésame a sus familiares y seres queridos", indicó el mandatario ucraniano, expresando su pesar por la tragedia.

Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях. Усі обставини зʼясовуються. Наразі відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.



Станом на зараз 10 людей госпіталізовані з... — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2026

Investigan ataque armado en Kiev, Ucrania

El presidente de Ucrania anunció que se realizará una investigación rápida. "Están trabajando los investigadores de la Policía Nacional y del Servicio de Seguridad de Ucrania y he ordenado al ministro del Interior y al jefe de la policía que proporcionen a la sociedad toda la información verificada en este caso", indicó.

Es así como este 18 de abril se reportó una tragedia internacional. Al menos cinco fallecidos y varios heridos dejó un tiroteo en las inmediaciones de un supermercado ubicado en Kiev, Ucrania. El atacante fue abatido.