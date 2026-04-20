San Martín de Porres: Joven de 26 años es asesinado a balazos cuando conversaba con un grupo de amigos

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de criminalidad golpeó el distrito de San Martín de Porres, donde un joven fue de 26 años fue asesinado a balazos a manos de delincuentes a bordo de motocicletas cuando se encontraba dialogando con sus amigos.

Crimen se registra esta madrugada en San Martín de Porres

En San Martín de Porres un hombre identificado como José Aaron Martínez Sánchez fue acribillado a balazos por sujetos desconocidos que se desplazaban en motos lineales en el pasaje Luis Cisneros.

Cabe mencionar que, la víctima se encontraba conversando con un grupo de amigos cuando de pronto fueron sorprendidos con la presencia de estos atacantes que, sin mediar palabra y a quemarropa acabaron con la vida del joven de 26 años.

De acuerdo a los testigos del hecho fueron dos motocicletas las que manejaban los asesinos para iniciar el ataque de forma directa. Además, de acuerdo a información recopilada por América Televisión se llegó a conocer que se registró un enfrentamiento armado porque los acompañantes de la víctima respondieron a los disparos para salvaguardar sus vidas.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que los vecinos de la urbanización Condevilla escucharon múltiples disparos. Hay que resaltar que, además trascendió que Martínez Sánchez intentó correr para evitar ser alcanzado por los proyectiles, sin embargo, no pudo evitarlo.

Según el testimonio de los testigos el ataque ocurrió cuando dos sujetos encapuchados interceptaron a la víctima cuando se encontraba en plena vía pública y fue identificado plenamente por los peritos que se apersonaron hasta la zona del hecho de sangre.

¿Qué indican las investigaciones sobre este hecho?

Además, personal de la Fiscalía así como peritos de Criminalística contabilizaron en la zona del crimen más de diez casquillos de bala. La Policía señala que el móvil de este asesinato en San Martín de Porres se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas.

Con respecto al hecho, los residentes de la urbanización Condevilla se mostraron preocupados por lo sucedido debido a que cualquier transeúnte se pudo haber visto perjudicado por las balas impactaron en diversos puntos del pasaje.

Sobre los atacantes, la Policía alegó que uno de ellos de habría resultado herido tras el intercamnbio de balas con los amigos del fallecido un rastro de sangre fue hallado en el lugar que servirá como evidencia para las autoridades sanitarias y policiales. Asimismo, los efectivos policiales ya tienen en su poder los videos registrados para iniciar los trabajos de identificación de los autores del homicidio.

Es así que, una tragedia se suscitó en la madrugada en el distrito de San Martín de Porres, donde un joven de 26 años fue asesinado a balazos por un grupo de delincuentes a bordo de motocicletas cuando se encontraba dialogando con un grupo de amigos.