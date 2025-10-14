Huaral: Tercer ataque con artefactos explosivos en contra de periodista Carlos Mesías

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una granada detonó frente a la casa del periodista Carlos Mesías Zarate, director del portal informativo Central de Noticias, en la ciudad de Huaral, durante la madrugada del lunes 13 de octubre. El hecho quedó registrado por una cámara de vigilancia que captó a dos criminales abordo de una motocicleta lanzando el artefacto explosivo.

Nuevo ataque contra periodista

Un lamentable ataque contra el periodismo ha sido perpetuado a manos del crimen. Durante la madrugada del lunes al promediar las 3:20 de la madrugada, dos sujetos lanzaron una granada contra la vivienda del periodista Carlos Mesías abordo de una motocicleta.

Ante ello, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) a través de la Oficina de los Derechos Humanos, contó con la narración de primera mano del ataque que vivió el periodista. La vivienda de Mesías quedó con graves daños materiales además afectó la tranquilidad de los vecinos de la zona.

Este no es el primer ataque en contra del periodista. En menos de dos meses, ha recibido tres ataques en su contra. Según el testimonio de Mesías, responsabiliza a una red criminal dedicada al tráfico de terrenos en la ciudad de Huaral. El primer atentado ocurrió el pasado 24 de agosto, caso que se hizo conocido pues la mascota de la casa logró apagar la mecha de un cartucho de dinamita lanzado al interior de su vivienda.

Mascota de periodista evita atentado con dinamita.

El segundo ataque fue en contra la casa del hermano de Mesías registrado el 28 de agosto, cuatro días después del primer atentado, logrando afectar al domicilio del familiar. En este caso, se capturó a uno de los presuntos autores materiales quien enfrenta un medida de prisión preventiva.

A menos de dos meses del inicio de los ataques en su contra, el 13 de octubre, dos criminales a bordo de una motocicleta lanzaron el artefacto explosivo nuevamente contra su domicilio. "Esta vez se aseguraron de que explote y haga daño", declaró el periodista.

No cuenta con medidas de protección

Tras los ataques, el periodista ha formalizado sus denuncias ante la comisaría de Huaral e inició el trámite de garantías personales. Este 14 de octubre, se llevaría a cabo la audiencia programada a dos meses del primer ataque.

Ante la falta de acción policial y judicial, la ANP exige a las autoridades competentes para que actúen de forma célere en este caso para la protección del periodista y sus familiares.

"Cualquier vulneración que atente contra su vida será responsabilidad de estas instancias que omitieron sus deberes legales", precisó la asociación.