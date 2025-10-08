Adolescente de 17 años es asesinado a balazos en San Juan de Lurigancho por presunto ajuste de cuentas

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un adolescente de 17 años, identificado como Alexis y apodado "Tela", fue asesinado a balazos la noche del lunes en el asentamiento humano 19 de Abril, en San Juan de Lurigancho (SJL). El ataque ocurrió en el cruce de la avenida San Martín con la calle 2, a tan solo media cuadra de su vivienda.

Según testigos, el joven regresaba a su casa luego de dejar su mototaxi en un taller mecánico, cuando fue interceptado por tres sujetos. Los atacantes lo rodearon y le dispararon hasta en cinco oportunidades, dejándolo tendido en el suelo sin vida.

Vecinos relataron que los agresores huyeron hacia la parte alta del cerro, una zona donde, según la policía, suelen esconderse bandas dedicadas al crimen y la extorsión.

Hipótesis de ajuste de cuentas o extorsión

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, el crimen podría tratarse de un ajuste de cuentas. Sin embargo, no se descarta una posible relación con casos de extorsión, ya que Alexis había dejado el colegio para trabajar como mototaxista con el fin de apoyar económicamente a su familia.

Al momento de revisar el cuerpo, los agentes notaron que el menor no tenía zapatillas ni su teléfono celular, lo que inicialmente hizo pensar en un robo.

No obstante, los familiares aclararon que ellos retiraron esas pertenencias antes de la llegada de los policías, para evitar que fueran sustraídas por curiosos o delincuentes.

Los peritos del Departamento de Criminalística hallaron tres casquillos de bala en la escena del crimen. Asimismo, se confirmó que las cámaras de videovigilancia del sector no registraron el ataque, ya que estaban orientadas hacia otro punto del barrio.

Zona bajo amenaza y sin control

Los vecinos del asentamiento humano 19 de Abril denunciaron que es la cuarta persona asesinada en lo que va del año en el mismo sector. Aseguran que los criminales amenazaron a la comunidad con tomar represalias si las cámaras de seguridad grababan los hechos.

Por miedo, los residentes decidieron apuntar los equipos hacia otro extremo, lo que impidió obtener imágenes del atentado contra el adolescente.

"Aquí vivimos con miedo, ya nadie quiere hablar", dijo un poblador a Exitosa que prefirió mantener su identidad en reserva.

La policía continúa con las investigaciones para identificar a los tres sicarios que acabaron con la vida del joven. Mientras tanto, la familia de Alexis exige justicia y mayor presencia policial en una zona donde la violencia sigue cobrando víctimas pese a las constantes denuncias de los vecinos.